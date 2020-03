Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ Il matrimonio salta per coronavirus “Cambia poco”

Saltano i matrimoni a causa del coronavirus, e anche i vip non sono esenti da rinvio purtroppo spiacevoli. E’ di oggi, a riguardo, la notizia che l’ex campione del nuoto, Filippo Magnini, e la bella showgirl Giorgia Palmas, hanno deciso di posticipare a data da destinarsi la loro unione. L’annuncio è arrivato tramite il settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini: “Abbiamo deciso di far slittare il nostro matrimonio – sono le parole del 38enne di Pesaro – ma per noi non cambia nulla, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore. Siamo per il rispetto delle regole che limiteranno la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune”. Giorgia e Filippo avrebbero dovuto sposarsi a Monza alla fine di questo mese, ma l’emergenza coronavirus ha scombussolato tutti i piani, di conseguenza, niente nozze. Filippo e Giorgia sono stati fra i primi negli scorsi giorni a pubblicizzare l’hashtag #iorestoacasa, grazie ad una serie di stories su Instagram in cui invitavano i propri follower a non uscire delle proprie mura.

FILIPPO MAGNINI E GIORGA PALMAS: “ASPETTAVAMO DI INCONTRARCI DA UNA VITA”

“È tutta la vita che aspettavamo di incontrarci! – ha detto ancora Magnini – Sono stati due anni intensi che valgono una vita”. Sabato scorso lo stesso ex nuotatore era stato ospite della Toffanin a Verissimo, e nell’occasione aveva parlato proprio del matrimonio con Giorgia dicendo: “ci stiamo occupando di tutto. Le cose belle ci sono, questi anni difficili coincidono con le cose belle. L’anno difficile non deve essere per forza l’anno brutto”. Ricordiamo che Magnini è recentemente stato assolto nella maniera più totale dalle accuse di doping degli ultimi mesi. Filippo ha spiegato di aver vissuto quasi un incubo, visto che il doping era una cosa talmente distante dalla sua vita, che mai avrebbe pensato di finire sotto accusa. Magnini a causa proprio di questa triste vicenda, conclusasi con esito positivo, ha abbandonato le scene quasi in sordina, senza alcuna festa, senza alcun evento, nonostante lo stesso sia uno dei più grandi nuotatori della storia azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA