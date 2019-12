Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano/ Proposta di matrimonio a Natale: “È sì!”

È da mesi che si vocifera di matrimonio e oggi, in uno dei giorni più speciali dell’anno, arriva l’annuncio: Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano! La proposta di matrimonio è arrivata proprio oggi, 25 dicembre 2019, nel giorno di Natale come loro stessi annunciano su Instagram. Filippo e Giorgia hanno infatti pubblicato in contemporanea lo scatto servfito a comunicare la lieta novella. Nella foto, Giorgia è stra le braccia di Filippo che la tiene stretta a se, alle spalle uno scenario tutto natalizio tra alberi e stelle di Natale. “Ha detto sì!” è la frase con la quale Magnini comunica ai suoi follower e al mondo intero che Giorgia ha accettato di diventare sua moglie. Anche la Palmas ha voluto dare la bellissima notizia ai suoi fan su Instagram.

Giorgia Palmas ha detto “sì” a Filippo Magnini: si sposano!

L’ex velina di Striscia La Notizia , oggi showgirl e conduttrice, ha scritto: “25.12.2019 ~ Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento – ammette Giorgia Palmas, che continua – ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola.” Così conclude: “Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo”. Un Natale speciale, probabilmente perfetto per Giorgia, coronato dalla proposta di matrimonio di Filippo Magnini. È ovviamente presto per conoscere i dettagli così come la data del lieto evento, che potrebbe comunque essere celebrato nel 2020. Non ci resta che attendere aggiornamenti!





