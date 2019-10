Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ Video olive challenge, bufera social: “pericoloso”

I social insorgono contro Filippo Magnini per un’oliva. Sì, avete letto bene. La bufera è scoppiata dopo l’ultima challenge dell’ex campione di nuoto. Su Instagram ha lanciato ai suoi fan la “olive challenge”, in cui bisogna giocare proprio con questo buon alimento. Il filmato però non è piaciuto a tutti, per usare un eufemismo. Il video mostra Filippo Magnini seduto a tavola di fronte ad un bel piatto di olive. Ad un certo punto ne sceglie una da mangiare, la lancia in alto e la prende in bocca al volo. Quindi lancia la sua sfida ai fan invitandoli a fare altrettanto. «La challenge giusta per me. Sono già pronto, non devo neanche fare allenamento», ha detto poi il famoso nuotatore. Ma il filmato ha subito raccolto molti pareti discordanti. Il fidanzato di Giorgia Palmas è stato travolto da commenti critici: i follower gli rimproverano di promuovere un gesto un po’ pericoloso. «Caro Filippo, hai per caso pensato a quanto possa essere pericoloso se la tua sfida venisse accolta da qualche bambino?», gli scrive ad esempio un utente.

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS: OLIVE CHALLENGE, BUFERA SOCIAL

«Anche io lo trovo pericoloso, anche senza nocciolo», il commento di un altro utente su Instagram. Ma c’è anche chi fa una battuta in napoletano: «Statt accort che ti vanno stort», che vuol dire «stai attento che ti finiscono di traverso». Ma anche qualche amico di Filippo Magnini lo ha redarguito o non è venuto meno a qualche battuta che comunque rende l’idea di quanto possa rivelarsi pericolosa questa challenge. «Filo hai tolto il nocciolo?», gli chiede l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Poi Marco Melandri fa una battuta: «Se lo faccio io mi affogo con il c..o che ho». Anche la compagna Giorgia Palmas ha partecipato alla “olive challenge”, proprio con lui, e anche sul suo account Instagram sono arrivate le critiche. «Sinceramente la trovo una cosa pericolosa soprattutto se fatta dai ragazzini….non è una polemica è solo una mia idea», scrive un utente tra i commenti al video condiviso dalla showgirl.





