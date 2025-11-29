La storia tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini ha fatto molto discutere e negli anni sono emersi diversi retroscena riguardo la loro rottura.

Negli ultimi giorni è emerso nuovamente un argomento che per anni è stato al centro del gossip, ovvero il motivo della rottura tra due leggende dello sport come Filippo Magnini e Federica Pellegrini. Filippo Magnini è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle e per anni ha fatto molto rumore la loro storia.

Ora entrambi sono felicemente sposati con persone diverse, Filippo Magnini con Giorgia Palmas mentre Federica Pellegrini è sposata da anni con Matteo Giunta, preparatore dell’ex campionessa e cugino di Filippo Magnini. La relazione tra Filippo e Federica è nata nel 2011, e nel 2013 iniziarono già le prime voci di crisi, poi smentite. Filippo e Federica sono due personalità molto forti e a Maggio i due annunciano la fine della loro relazione.

In molti si chiedevano il motivo ed alcuni parlavano di un flirt tra Federica e Matteo, ma fu quest’ultimo a smentire in maniera netta, essendo tra l’altro cugino di Magnini. Magnini e la Pellegrini tornarono insieme nel 2014 ma successivamente arrivò una nuova crisi e nel 2017 la loro storia terminò definitivamente e i loro rapporti sono terminati definitivamente.

Le parole sull’addio di Filippo Magnini e Federica Pellegrini

Non ci sono state dichiarazioni ufficiali riguardo le motivazioni della rottura ma in passato Filippo Magnini ha raccontato: “Federica mi ha lasciato, non era più sicura dell’amore, io ho sperato per un anno, ho sofferto molto ma ora ho girato pagina ed ora è finita”. La stessa Pellegrini poi confermò di esser stata lei a lasciare Filippo e da allora le parti hanno chiuso i rapporti. Filippo ha chiuso i rapporti anche con Matteo Giunta, i due litigarono e da allora non hanno più rapporti.

Filippo Magnini è tornato a parlare della storia con Federica Pellegrini intervenendo a Belve ed ha dichiarato: “Non c’è stato rispetto nei miei confronti, non è stata una bella storia e lei non si è rivelata la persona che pensavo. Sicuramente non mi ha lasciato un bel ricordo”.

Parole importanti e successivamente la Pellegrini ha commentato l’intervista prima con un ‘No, vabbè…’ pubblicato sui propri canali social e poi con brevi parole a La Stampa: “Sapendo come è andata mi viene da ridere, ma non voglio aggiungere nulla. Va bene cosi”.