Filippo Magnini rompe il silenzio e attacca la giuria: il video sparito dopo poche ore.

Filippo Magnini è uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le Stelle, e nell’ultima puntata di sabato si è fatto sentire contro i giurati, difendendo sua moglie Giorgia Palmas. Il nuotatore non si è trattenuto e ha lanciato una frecciata alla giuria: “Non è che generalizzo con tutti i giurati, ma c’è qualcuno che rompe le scatole a me e mia moglie, dicendo che se lei è qui in studio io ballo peggio e se non c’è ballo meglio. Non vedo l’ora che lei torni, così da fare la mia migliore esibizione”.

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli chiedendogli delucidazioni a riguardo, e mentre andava in onda la pubblicità, Alberto Matano e la conduttrice Milly Carlucci si sono avvicinati ai giurati per capire meglio le parole di Filippo Magnini. A cosa si riferiva? E perchè ha parlato della moglie Giorgia Palmas? Molto probabilmente l’aspirante ballerino in gara ha fatto riferimento alle frecciate avvenute durante la quarta puntata, dove Selvaggia Lucarelli lo ha punzecchiato non poco.

Filippo Magnini e il video cancellato: “Si era sfogato contro la giuria di Ballando“

Selvaggia Lucarelli aveva criticato duramente Filippo Magnini per il fatto di trovarlo poco in sintonia con Alessandra Tripoli, ballerina professionista con la quale sta imparando a ballare. Ecco cos’aveva detto la giurata: “Devo dire che sul piano della coppia vedo poca sintonia, nel senso lei è la ballerina delle ballerine, non per sminuire le altre, però lei riesce davvero a valorizzare il suo ballerino come poche”, e ancora, “devo dire che come coppia siete un po’ freddi, è la prima volta che vedo Alessandra così rigida”.

Poi è intervenuto anche Guillermo Mariotto, che ha tirato in causa la moglie indicandola con il dito tra il pubblico. E guardando Giorgia Palmas ha detto: “Sì c’è rigidità, ma è colpa della moglie! Ci aspettiamo più complicità tra te e la ballerina, trova il modo, ma deve esserci di più, perché stasera non c’è stata“, frase che non è assolutamente piaciuta a Filippo Magnini. Dopo l’ultima puntata aveva infatti pubblicato un video su Instagram sfogandosi con la giuria, ma il video è stato rimosso poco dopo.