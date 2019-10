Filippo Magnini/ “Giorgia Palmas me la sposo, l’ho conquistata con un tiramisù”

Filippo Magnini, grande campione del nuoto italiano, è stato ospite stamane da Eleonora Daniele. Il 37enne atleta di Pesaro, da anni in coppia fissa con l’ex velina Giorgia Palmas dopo il lungo flirt avuto con la collega Federica Pellegrini, si è raccontato negli studi di Storie Italiane, programma in onda tutti i giorni su Rai Uno. “Sto molto bene grazie, ho smesso di nuotare ma lo sport fa comunque parte della mia vita. Mi piace allenarmi anche se non sono più un professionista”. In studio passano quindi numerose foto di Filippo con la sua Giorgia Palmas: “Ormai è un anno e mezzo che siamo assieme, ci siamo ufficialmente fidanzati il 15 marzo dell’anno scorso. Prima ho fatto un po’ di sondaggi tramite amici comuni, ho chiesto informazioni su di lei; non l’avevo mai vista prima di persona quindi ho chiesto un incontro tramite amici, siamo rimasti da soli e ci siamo fidanzati: amore a prima vista? Penso proprio di sì, è stato tutto perfetto. Come L’ho conquistata? Con un tiramisù: il giorno del suo compleanno le ho preparato un dolce che poi ho portato nel ristorante in cui stavamo cenando”.

FILIPPO MAGNINI A STORIE ITALIANE

“Penso di essere veramente fortunato – prosegue parlando della Palmas – oltre ad essere bellissima mi piace il suo carattere, il fatto che sia responsabile, è una mamma… Il matrimonio? (ride ndr), quando lo faremo non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me le nozze sono importanti ed ho trovato una persona giusta come appunto è Giorgia: sicuramente la sposerò”. Filippo parla quindi della sua famiglia: “E’ stata sempre fondamentale nello sport, mi ha sostenuto, accompagnato, tirato su nei momenti difficili. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori giovani, avevano 24 anni quando sono nato. Ho sempre giocato con mio padre, è stato un amico oltre che un babbo, sono stato molto fortunato. Mia sorella ora ha un figlio e la famiglia si sta allargando sempre di più”.

