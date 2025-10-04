Filippo Magnini in difficoltà a Ballando con le stelle 2025: "Ero nel panico", giuria stronca: Selvaggia Lucarelli: "Deludente", Mariotto: "Rovinato"

Filippo Magnini in difficoltà a Ballando con le stelle 2025: “Sono entrato nel panico”

Il primo concorrente a scendere in pista questa sera, nella 2a puntata di Ballando con le stelle 2025 è stato Filippo Magnini in coppia con Alessandra Tripoli con una Cha Cha Cha che ha conquistato metà giuria, come Carolyn Smith, ed è stato demolito da altri giurati. Contro l’esibizione di Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025 si è scagliato Guillermo Mariotto: “Avete rovinato tutto…fai un passo, poi rallenti non lo so…”

Stroncato dalla giuria Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025 ha provato a difendersi: “Non era facile le coreografie di Alessandra non sono mai facili poi sono entrato per primo e sono andato in panico, avrei preferito scaldarmi un po’ perché alcune cose non funzionavano e volevo provare e invece primo.” A difenderlo in platea anche la moglie Giorgio Palmas che lo ha applaudito e fatto il tifo per lui per tutto il tempo ed alla fine, incalzata da Milly Carlucci ha anche ammesso di aver molto apprezzato l’esibizione.

Ballando con le stelle 2025, Mariotto e Selvaggia Lucarelli stroncano Filippo Magnini: commenti al veleno

A Fabio Canino, invece, l’esibizione di Filippo Magnini con Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2025 è piaciuta: “A me invece è piaciuto proprio per il fatto che fosse un po’ sporco con gli errori che ti rendono più umano.” Per Ivan Zazzaroni non lo ha visto fluido ed anche Selvaggia Lucarelli ha stroncato Filippo Magnini: “Non è stata un’esibizione disastrosa ma si vedeva la concentrazione, ti ho visto teso e nell’insieme deludente soprattutto rispetto alla prima vostra esibizione.” A difenderlo è intervenuto Alberto Matano dicendo che forse la giuria predente troppo. Dalla giuria con una media di 6 raggiungono 27 punti.