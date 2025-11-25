Avventura in bilico per Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025? Una foto spaventa i fan del campione.

L’infermeria di Ballando con le stelle 2025, ad un mese dalla conclusione dell’edizione, rischia di riempirsi sempre di più. Dopo l’infortunio di Francesca Fialdini che, dopo il piede, ha avuto tre fratture alle costole, anche Barbara D’Urso avrebbe qualche problema alla spalle. Inoltre, anche Filippo Magnini avrebbe qualche problema fisico che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nel programma ad un passo dal capitolo finale dell’edizione. Alla vigilia della scorsa puntata di Ballando, Filippo Magnini aveva svelato sui social di aver il collo bloccato preoccupando, poi, tutti i fan.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE DI OGGI 25 NOVEMBRE 2025/ Marina piange e lascia lo studio

Un problema fisico che, tuttavia, non aveva avuto alcuna conseguenza sulla sua esibizione in coppia con Alessandra Tripoli che ha conquistato i consensi della giuria e del pubblico. A distanza, tuttavia, dalla prossima puntata, un’altra foto sta preoccupando i van del campione di nuoto.

Come sta Filippo Magnini in vista della nuova puntata di Ballando con le stelle 2025

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli sono attualmente impegnati con le prove del ballo che dovranno eseguire nella prossima puntata di Ballando con le stelle 2025. Una puntata importantissima per i concorrenti in gara in cui non dovranno sbagliare assolutamente nulla per evitare lo spareggio e l’eliminazione. Sono giorni intensi, dunque, per Filippo Magnini che, nelle scorse ore, su Instagram, ha pubblicato una foto da cui potrebbe aver riportato qualche problema fisico.

Gianmarco Meo vittima di un incidente stradale: come sta l'ex Uomini e Donne/ Le sue parole sui social

Come si evince dalla foto, una presa potrebbe creare qualche problema fisico alla coppia di Ballando con le stelle 2025. Dalle storie successive pubblicate sia da Alessandra Tripoli che da Filippo Magnini, tuttavia, pare che l’infortunio sia stato scongiurato. Il campione di nuoto, infatti, si è mostrato mentre si allenava.