Problema fisico per Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025: il campione di nuoto svela come sta.

Quella che andrà in onda domani sera sarà la nona puntata di Ballando con le stelle 2025 e i concorrenti cominciano ad accusare diversi problemi fisici. Se, finora, i problemi più importanti li ha accusati Francesca Fialdini che è stata costretta al ritiro ma anche Barbara D’Urso ha svelato di aver avuto un problema alla spalla. Nelle scorse ore, inoltre, a riportare qualche acciacco è stato Filippo Magnini che ha svelato tutto in un video pubblicato su Instagram.

Il campione di nuoto, in coppia con Alessandra Tripoli, ha svelato che la coreografia per la puntata del 22 novembre 2025, prevede una presa particolarmente complicata che lo sta mettendo seriamente a dura prova. Le prove di giovedì 20 novembre, in particolare, gli hanno lasciato strascichi soprattutto sul collo.

Come sta Filippo Magnini: parla il concorrente di Ballando con le stelle 2025

“Sono veramente stanco e ho il collo mezzo bloccato per aver provato una presa che in teoria se va tutto bene vedrete sabato”. Con queste parole, Filippo Magnini ha annunciato i problemi fisici in un video condiviso su Instagram. Magnini che si sta impegnando per sorprendere e riconquistare la fiducia della giuria, ha precisato che la presa in sé non è pericolosa ma se “fatta male ti spacchi il collo, per adesso prove molto difficili, ma abbiamo ancora due giorni per migliorare”.

Nonostante i problemi fisici, Filippo Magnini scenderà in pista domani sera insieme ad Alessandra Tripoli con cui spera di superare indenne anche la nuova puntata per passare allo step successivo.