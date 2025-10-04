Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono ormai una coppia consolidata all'interno del mondo dello spettacolo, ma anche genitori affettuosissimi con le figlie

Da qualche anno a questa parte Filippo Magnini e Giorgia Palmas formano una coppia affiatatissima. L’ex velina, moglie dello sportivo e madre della figlia Mia, nata nel 2020, segue con grande entusiasmo l’avventura del compagno a Ballando con le Stelle. La scorsa settimana era seduta tra il pubblico ad applaudire e incitare il suo amore in pista da ballo. Questa sera, sabato 4 ottobre, farà verosimilmente lo stesso, con un tifo da stadio per Filippo. I due, ricordiamo, si sono conosciuti dopo la fine dell’amore tra Magnini e la collega Federica Pellegrini.

Si sono sposati nel 2021, esattamente un anno dopo l’arrivo della figlia. Il loro amore è sbocciato fin dal primo appuntamento, come ha raccontato in una intervista a Diletta Leotta lo stesso atleta. “La accompagnai a casa e per la prima volta ci furono questi grandi discorsi da soli. Io stavo entrando in un momento molto difficile, mi sono aperto e le ho raccontato tutto…”, i ricordi emozionanti dello sportivo.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas formano una bellissima famiglia allargata con le figlie Mia e Sofia

Un periodo difficile e intenso, perché Filippo Magnini stava per essere accusato di ‘tentato doping’. “Poi ho vinto perché ne sono uscito pulitissimo ma sono stati gli anni più difficili della mia vita”, ha raccontato. Grazie all’ex velina, però, lo sportivo ha sentito nuovamente le farfalle stomaco e affrontato ogni questione spinoso con un entusiasmo impareggiabile. “Non stavamo insieme, non ci eravamo neppure dati un bacio”, spiega ancora a proposito del primo incontro.

Per poi riconoscere a Giorgia Palmas il merito di aver reso tutto più bello e magico, semplicemente con la sua presenza. “E’ vero che quel periodo è stato difficile ma anche il più bello perché ho costruito tutto con lei”, ha detto emozionato il nuotatore. Oggi Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono felici e complici, formano una grande famiglia con la figlia Mia e la sedicenne Sofia, la primogenita avuta dalla showgirl da una precedente storia d’amore.