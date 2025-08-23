Filippo Magnini lascia la piscina per la pista: “Milly arrivo!”. L’ex campione pronto a dominare Ballando con le stelle 2025.

Concorrenti Ballando con le Stelle, Filippo Magnini fa l’annuncio in piscina

Filippo Magnini è nel cast di Ballando con le Stelle! Il campione ha pubblicato l’annuncio sui suoi profili social dove tramite un video dice: “Milly, arrivo!“. Finalmente, dopo tanto tempo torna sul palco del celebre programma targato Rai, pronto a togliersi la cuffia per imparare a diventare un ballerino provetto. Il nuotatore si aggiunge ad una schiera di concorrenti incredibili annunciati nelle scorse settimane.

Filippo Magnini e Fabio Fognini concorrenti Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci vuole il derby sportivo

Facendo un breve riepilogo, sul palco di Ballando con le Stelle ci saranno Barbara d’Urso, Francesca Fialdini, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Maurizio Ferrini (La Signora Coriandoli), Andrea Delogu, Marcella Bella, Martina Colombari e Rosa Chemical. A loro si aggiunge Filippo Magnini amatissimo dai fan che per lunghi anni hanno desiderato rivederlo nel programma. La conferma arriva proprio dopo l’annuncio di Federica Pellegrini esclusa dal ruolo di co-conduttrice (scopri qui cos’è successo), al contempo pronta per essere ballerina per una notte sotto invito di Milly Carlucci.

Magnini attacca Sinner sul caso doping/ “La stampa l’ha protetto, Io sono stato massacrato” (4 marzo 2025)

Filippo Magnini nel cast di Ballando con le Stelle, l’annuncio sul profilo del programma

“La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV: @filomagno82 è pronto per #BallandoConLeStelle 2025“, così recita l’annuncio sul profilo ufficiale di Ballando dove diventa ufficiale la presenza di Filippo Magnini come nuovo concorrente. Dopo una lunga relazione con Federica Pellegrini, oggi il nuotatore è sposato con Giorgia Palmas dalla quale è nata nel 2020 la figlia Mia. I due si sono sposati nel 2022 con rito religioso dopo il matrimonio civile nel 2021 con una splendida cerimonia tenutasi al Lago di Como. Al momento, gli spettatori Rai non vedono l’ora di rivederlo in pista accanto agli altri concorrenti, come se la caverà?