Filippo Magnini salva la vita a bagnante in Sardegna/ Turista stava annegando in mare

Filippo Magnini campione di nuoto e fuori dal campo. L’ex nuotatore di Pesaro oggi ha salvato un bagnante in mare in Sardegna. Il turista nel pomeriggio ha accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Cala Sinzias, tra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. Ma la medaglia di bronzo olimpica, nonché due volte campione del mondo dei 100 stile libero, è intervenuta subito. La notizia è stata resa nota da Marco Bencivenga, direttore della Provincia di Cremona, all’Ansa, visto che è stato infatti testimone oculare dell’episodio. L’allarme è scattato alle 15.15 quando il bagnante, che era in compagnia di alcuni amici, ha avuto dei problemi nel tentativo di rincorrere a nuoto un grande cigno gonfiabile che il vento stava portando via. Uno sforzo che si è rivelato eccessivo, infatti poi il bagnante è andato in crisi. Ma per fortuna nei paraggi c’era Filippo Magnini che lo ha salvato.

FILIPPO MAGNINI SALVA LA VITA A BAGNANTE IN SARDEGNA

Gli amici del bagnante hanno subito capito che serviva aiuto al loro amico, quindi hanno urlato per richiamare l’attenzione dei bagnini del Lido Tamatete. Sono subito scesi dalla torretta di osservazione, poi sono saliti sul gommone di salvataggio per raggiungere il bagnante in difficoltà. Come riportato dall’Ansa, Filippo Magnini, che si stava godendo un po’ di relax con la fidanzata Giorgia Palmas, era ancor più vicino al punto di emergenza. Stava facendo il bagno nello stesso specchio d’acqua con la compagna, quindi non ha esitato un solo momento ed è intervenuto. Al campione di nuoto sono bastate alcune rapide bracciate per raggiungere il turista colpito dal malore. L’ex nazionale di nuoto lo ha letteralmente tenuto a galla poi in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Così dunque ha sventato una tragedia. «Quando l’ho raggiunto non riusciva neanche a parlare e non era facile caricarlo sul gommone di salvataggio», ha raccontato Magnini, come riportato da Tgcom24. Poi ha minimizzato: «Ho fatto quello che dovevo fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA