Filippo Magnini particolarmente provato dopo lo scontro con la giuria a Ballando con le stelle 2025: spunta la reazione choc dietro le quinte.

L’esperienza a Ballando con le stelle 2025 sta mettendo a dura prova l’emotività di Filippo Magnini; non tanto per l’arduo compito di cimentarsi in una nuova disciplina ma soprattutto per i contrasti con la giuria. L’ultima performance è stata accompagnata da un rovente sfogo legato ai commenti e battute che hanno chiamato in causa sua moglie, Giorgia Palmas. Quest’ultima a La Volta Buona ha detto la sua proprio di recente e quest’oggi, sempre nel salotto di Caterina Balivo, è stato mostrato un estratto di ‘Ballando Segreto’ che mette in evidenza una reazione choc dietro le quinte da parte del campione di nuoto.

“Non vedo l’ora di andare a casa, fanno le cose a caso dai… Se il mio percorso deve avere questa rottura di pal*e… Mi tolgono l’entusiasmo”. Queste le parole di Filippo Magnini dietro le quinte di Ballando con le stelle 2025 e dopo il diverbio con la giuria riguardante le battute con riferimento a sua moglie Giorgia Palmas. A destare la curiosità degli appassionati è certamente anche il supporto di Barbara D’Urso che, tra abbracci e lacrime, tenta di consolarlo.

Lo sfogo di Filippo Magnini – raccontato a La Volta Buona con le immagini di ‘Ballando Segreto’ – prosegue tra le lacrime e con parole piccate: “Vengo visto come noioso perchè amo una persona, perchè? Essere costantemente giudicati, il voto può essere anche bello ma se dico: ‘10, però…’ ti senti costantemente insoddisfatto. Sono venuto qui per ballare, e basta! Figli e figliastri… e figliastre!”. Un duro attacco alla giuria, uno sfogo del concorrente di Ballando con le stelle 2025 che non passa inosservato e che potrebbe avere ripercussioni anche nella prossima puntata dello show di Milly Carlucci.

