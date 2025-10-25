Filippo Magnini, concorrente di 'Ballando con le Stelle": sui social l'ex nuotatore spiega perché, al momento, con Giorgia Palmas non pensa a...

Filippo Magnini e il secondo figlio: cosa sappiamo del desiderio espresso di recente da una delle stelle più fulgide del nuoto azzurro degli ultimi anni durante la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”? Aspettando la nuova puntata dello show dei record, condotto da Milly Carlucci, e in onda questa sera, infatti ha fatto discutere, ovviamente in modo innocuo e anzi tra battutine e auguri di nuova maternità alla sua compagna, Giorgia Palmas, la risposta del 43enne originario di Pesaro durante un ‘question time’ aperto ai follower sul proprio profilo Instagram e in cui si parlava della possibilità di allargare la loro famiglia. Ma come ha risposto Filippo Magnini alla domanda che vedeva chiamata in causa pure la sua compagna?

Andiamo con ordine e partiamo dall’antefatto, in attesa di vedere scendere in pista Filippo Magnini e la sua maestra di ballo, Alessandra Tripoli, nell’appuntamento in prima serata su Rai 1: come sappiamo la 43enne showgirl e conduttrice televisiva, dopo aver avuto la sua prima figlia, Sofia (2008), dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, è diventata mamma per la seconda volta nel settembre del 2020 con la nascita di Mia. L’ex nuotatore e l’attrice originaria di Cagliari, infatti, stanno assieme oramai dal lontano 2018, e hanno deciso di suggellare la loro unione prima in forma civile nel maggio del 2021 e, successivamente, l’anno dopo anche in chiesa. “Ascolterò i tuoi sogni e sarò lì al tuo fianco, sempre”: così aveva scritto il medagliato azzurro in uno scatto su Instagram con tanto di dedica alla piccola Mia.

MAGNINI, “PER ME E GIORGIA IL REGALO PIU’ GRANDE SAREBBE…”

E proprio la serenità famigliare trovata assieme da Filippo Magnini e Giorgia Palmas ha portato negli ultimi anni molti follower della loro fan base a ‘shippare’ il possibile arrivo di un secondo bebè in casa che, peraltro, per la showgirl sarda sarebbe invece la terza maternità dopo l’arrivo di Sofia e Mia. Ecco perché, durante un viaggio in treno che dev’essere stato particolarmente lungo e noioso, l’ex nuotatore ha deciso di aprirsi alle curiosità del web: “Tre ore in treno… Avete un po’ di domande?”. Prontamente è arrivata una di quelle che ogni tanto compare tra i commenti dei suoi post o quelli della moglie: “Giorgia cosa dice sull’idea di avere un altro figlio?”. E alla domanda scivolosa Magnini ha risposto in maniera molto diretta e sincera, con un pizzico di filosofia e una dose maggiore di autoironia.

Postando l’immagine di un cane con il pelo tutto scompigliato (alla stregua di ciuffi di capelli che vanno in tutte le direzioni, e con tanto di tag al profilo della consorte “giopalmas82”, Filippo Magnini ha risposto innanzitutto di aver scherzato e che quella non sarebbe certo la reazione della Palmas. “Non ne abbiamo parlato comunque, ma sarebbe il regalo più bello del mondo per entrambi” aveva ammesso candidamente il 43enne ballerino di quest’edizione dello show del servizio pubblico, adducendo poi i motivi secondo cui, al momento, per loro sarebbe difficile pensare a un altro figlio. “Ma mi faceva troppo ridere”, aveva continuato riferendosi all’immagine del cagnolino stressato, “perché comunque ogni genitore sa che spesso a fine giornata si arriva morti”, con l’ultima parola scritta vistosamente in maiuscolo e con tanto di emoji per chiudere la questione (almeno per ora…).