Filippo Magnini si scusa a Ballando con le stelle 2025 ma Selvaggia Lucarelli lo stronca: "Sei cupo, ombroso, finto e condizionato"

Ballando con le stelle 2025, Filippo Magnini dopo lo sfogo arrivano le scuse: “Ho sbagliato e mi dispiace”

Ultimo a scendere in pista a Ballando con le stelle 2025 al termine di una settimana caotica in cui è successo di tutto è Filippo Magnini con Alessandra Tripoli. Sabato scorso l’ex nuotatore ha avuto un violento sfogo contro la giuria colpevole di dargli voti alti ma pessimi giudizi. E nello specifico è sbottato contro Guillermo Mariotto che spesso e volentieri anche in altre trasmissioni, come La volta buona di Caterina Balivo tira in mezzo la moglie Giorgia Palmas. “A me non sta bene che rompano le scatole a mia moglie.” Dulcis in fundo Magnini e Tripoli sono finiti allo spareggio ma si sono salvati.

Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025 ha ripercorso la dura settimana appena trascorsa: “Le cose belle mettetele nelle stesso piano delle cose brutte che a volte delle coccoline servono anche.” E sulla gelosia di Giorgia Palmas: “È gelosa ma menomale anche io lo sono, chi non lo è?” Tuttavia ha ammesso che la sua reazione è stata vera e sentita, ma anche troppo forte ed esagerata. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle si sono cimentati in un Quick.



Filippo Magnini e i finti complimenti di Selvaggia Lucarelli: “Sei finto, cupo e ombroso”

A commentare la loro esibizione per primo è Alberto Matano che dopo i complimenti ha invitato Magnini non mollare. A questo punto Magnini ha voluto replicare: “Io ho avuto uno sfogo e vi chiedo scusa, nel modo sbagliato e me ne dispiaccio ma ho difeso ciò in cui credo.” Subito dopo incassano anche i complimenti di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Selvaggia Lucarelli ha stroncato Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025 invece dopo averlo definito ombroso e cupo ma bravo nel ballo, il contrario di Fabio Fogni che è simpatico e divertente ma scarso nel ballo ha ammesso: “Io credo che ci sia un fattore esterno che non ti fa vivere bene questa esperienza. Secondo me non sei vero fino in fondo non dici con certezza perché ti rode.” “Io sto cercando veramente di divertirmi, questa sera mi sono divertito tanto ma sono anche teso” ha ammesso Magnini. Per Guillermo Mariotto c’è una sola parola: “Deresponsabilizzati.” Tuttavia la coppia ha totalizzato voti altissimi per un totale di 48 punti.