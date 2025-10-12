Filippo Magnini si esibisce per ultimo a Ballando con le Stelle 2025 con una coreografia grintosa e tambureggiante

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, anche Selvaggia Lucarelli si inchina con il massimo del punteggio

Filippo Magnini riscatta alla grande le prime due settimane “deludenti” di Ballando con le Stelle 2025. Il celebre sportivo si esibisce con un’energia inaspettata a tarda notte, assieme alla sua maestra di ballo Alessandra Tripoli, portando a casa una coreografia da applausi. Se il pubblico in studio regala alla coppia una standing ovation, lo stesso fa Selvaggia Lucarelli con le palette.

La giornalista assegna un bel 10 a Filippo Magnini che, con un totale di quarantuno punti vola poi ai piani alti della classifica parziale tecnica, con un terzo posto che vale più di tante parole. Grande passo avanti per Filippo rispetto alle precedenti puntate, con un miglioramento sotto gli occhi di tutto. Insomma, con la sua performance ci ha regalato un ‘colpo di scena’ finale che forse non ci aspettavamo.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, anche il web li premia dopo l’eccellente performance a Ballando con le Stelle

Anche sul web non è passata inosservata la prova convincente della coppia formata da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. “E’ andato molto meglio questa settimana”, scrive convinta una telespettatrice. “Ha mosso bene il bacino”, commenta un altro internauta su X. “Chi non vorrebbe essere la ballerina di Filippo Magnini?”, domanda ironica una fan di Filippo.

Insomma, i giudizi sono benevoli e positivi. Alessandra Tripoli ha fatto un grande lavoro in settimana con il suo allievo e dopo questa serata positiva, ora la coppia può provare ad alzare l’asticella ed insidiare i big di Ballando con le Stelle?

