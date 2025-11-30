Filippo Magnini conquista la giuria con la nuova esibizione a Ballando con le stelle 2025: Selvaggia Lucarelli lancia un paragone con altri…

Filippo Magnini ormai si avvia davvero verso la finale di Ballando con le stelle 2025 e lo ha dimostrato nel corso della puntata del 29 novembre, con una coreografia che ha lasciato la giuria spiazzata. Magnini si è esibito in un free style con la sua maestra Alessandra Tripoli, portando in pista una famosa scena del film The Mask e lasciando tutti senza parole con una serie di prese difficilissime e anche rischiose.

“Stupefacenti!“, ha esordito Alberto Matano, sorpreso della crescita che Magnini ha mostrato in queste settimane. Complimenti, poi, anche da Ivan Zazzaroni, che ha sottolineato la velocità della coreografia esibita, e da Fabio Canino. Ancor più fiera di Filippo Magnini si è dimostrata Carolyn Smith, che al concorrente ha detto: “Hai ballato come un grande professionista, era top, non era soltanto una coreografia”.

Filippo Magnini spiazza la giuria con la nuova esibizione a Ballando con le stelle 2025: Selvaggia Lucarelli elogia e punge

La parola è passata poi a Selvaggia Lucarelli, che collegandosi all’intervista che Magnini ha rilasciato a Belve questo martedì, gli ha consigliato, con ironia: “Non rilasciare più interviste fino alla finale che la simpatia non è il tuo cavallo di battaglia, questo potrebbe andare ad inficiare la tua gara”. E a proposito del ballo, ha aggiunto: “Sei il concorrente che fa cose più diverse, ogni volta ci stupisci e stai anche osando, vai oltre quelle che sono le tue possibilità e questo premia.”. Non è mancato, da parte della giurata, una stoccata a quei concorrenti che invece portano sempre le stesse cose sul palco “rimaneggiate”.