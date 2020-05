Filippo Melloni “baci ai leoni da tastiera”/ Padre Natura Ciao Darwin da magro a…

Pubblicità

Filippo Melloni, Padre Natura di Ciao Darwin 8, non dimentica le critiche ricevute sul proprio fisico e risponde agli haters con una foto pubblicata su Instagram in cui mostra l’incredibile cambiamento fisico sfoggiando i suoi muscoli. Lo scorso anno, Filippo Melloni aveva ricevuto commenti negativi sui social da parte di alcuni utenti. Da diversi followers, infatti, era stato accusato di essere troppo magro. A distanza di 10 mesi, il modello ha sfoggiato un fisico decisamente diverso dimostrando che, con un lungo allenamento in palestra, è riuscito a trasformarsi. Oggi, al posto delle gambe giudicate troppo “magre”, oggi, Filippo sfoggia delle gambe decisamente muscolose così come l’addome sul quale trionda una tartaruga ben definita. Il modello, a distanza di mesi, si è così preso la propria rivincita.

FILIPPO MELLONI, IL PADRE NATURA DI CIAO DARWIN MOSTRA I MUSCOLI

Filippo Melloni, a distanza di mesi, lancia una frecciatina agli haters che, anche dopo la replica della puntata di Ciao Darwin di cui è stato protagonista, hanno continuato a criticarlo per “l’eccessiva magrezza“. Il modello, così, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe pubblicando due foto in cui sfoggia l’incredibile cambiamento fisico. “Le critiche dell’anno scorso hanno un peso: 7 kg di massa muscolare” – scrive Filippo. “Baci stellari ai leoni da tastieria. Grazie, senza di voi non mi sarei divertito così tanto”, aggiunge Filippo spiegando di aver scattato la prima foto dopo appena 5 mesi e la seconda dopo 10 mesi. Grandi complimenti per il Padre Natura di Ciao Darwin anche se non mancano comunque le critiche.





