Filippo Mosca resta in carcere in Romania/ Rigettata la richiesta di domiciliari per il 29enne

Filippo Mosca resta in carcere in Romania, detenuto nel penitenziario di Poarta Alba, a Costanza, dove si trova ormai da 10 mesi a seguito della condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il 29enne di Caltanissetta vede così sfumare l’ipotesi di un rimpatrio dopo il responso dei giudici romeni che hanno confermato a suo carico le misure cautelari disposte rigettando la richiesta dei domiciliari. È quanto ha riferito all’Ansa la madre del giovane, Ornella Matraxia.

Stessa decisione, riporta ancora l’agenzia di stampa, per quanto riguarda l’amico di Filippo Mosca, Luca Cammalleri, e la ragazza italiana che si sarebbe fatta recapitare un pacco nell’albergo dove era alloggiato il 29enne e al cui interno, invece di cosmetici, la polizia avrebbe trovato 150 grammi di droga. La decisione dei giudici romeni sulla posizione di Mosca è arrivata quando mancano poche settimane alla sentenza d’appello, prevista per il prossimo 19 aprile.

Filippo Mosca resta in carcere, le parole della madre

Secondo quanto ricostruito da Repubblica sul caso di Filippo Mosca, tutto sarebbe iniziato quando il 29enne si trovava in vacanza in Romania per partecipare ad un festival di musica elettronica. Il giovane sarebbe finito nei guai con la giustizia dopo aver fatto un favore alla ragazza destinataria del pacco, che gli avrebbe chiesto se potesse farlo arrivare presso il suo hotel. All’interno del plico non ci sarebbero stati cosmetici, come lei avrebbe inizialmente detto al 29enne, ma stupefacenti poi scoperti dalla polizia nella stessa struttura.

La ragazza avrebbe subito ammesso di essere la sola responsabile di quanto rinvenuto, scagionando di fatto Mosca e l’amico, ma le autorità li avrebbero accusati e infine processati arrivando a una condanna in primo grado e a una detenzione nello stesso Paese che si protrae da mesi. Il rigetto dell’istanza di domiciliari sarebbe arrivato poche ore fa e la madre di Filippo Mosca ha commentato così la notizia, come riporta ancora Repubblica: “Lo temevamo, ma continuiamo a sperare che il 19 aprile arrivi una sentenza favorevole”. La donna ha denunciato pubblicamente le drammatiche condizioni di detenzione che il figlio sarebbe costretto a subire e continua la sua battaglia per arrivare a una svolta positiva e al rientro del figlio in Italia.











