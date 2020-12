Filippo Nardi choc su Maria Teresa Ruta: “É borderline”. Rischio squalifica?/ Bufera sul GF Vip, il web…

Filippo Nardi scatena la polemica. Il popolo del web si è scagliato contro il conte che, nelle ultime ore, si è lasciato andare ad alcune frasi nei confronti di Maria Teresa Ruta con cui non è ancora riuscito a creare un rapporto. Nardi, durante una chiacchierata in versanda, parlando di Maria Teresa Ruta, l’ha definita “borderline”. Un termine che ha scatenato la dura reazione del web che si è scagliato contro Nardi chiedendo dei provvedimenti discplinari immediati nei suoi confronti. Tutto è nato dalla discussione che hanno avuto Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Le due amiche hanno discusso pesantamente a causa della nomination di Tommaso Zorzi. Stando alle parole di Stefania, la Orlando le avrebbe fatto credere che ad influenzare la nomination di Tommaso sia stato Nardi. Una confessione che avrebbe portato quest’ultimo a definire “borderline” la Ruta.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER FILIPPO NARDI?

Dopo aver discusso con Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando ha spiegato agli altri concorrenti il motivo della lite. “Maria Teresa dice che Tommaso mi ha nominato si è fatto influenzare da Filippo, allora io mi sono incazzata con lei“, ha detto la Orlando. “Ma da dove parte questo concetto? Non capisco…”, è intervenuto Andrea Zelletta. Filippo Nardi, rimasto in silenzio fino a quel momento, ha così commentato l’accaduto: “Dalla sua mente e basta. Io non sono un medico, però per me è borderline, la vedo quasi come ‘psicosi’ a momenti”, ha detto il conte secondo il quale la Ruta di cui avrebbe notato alcuni atteggiamenti particolari soffrirebbe di un disturbo di personalità. Stefania, tuttavia, ha concluso così la questione: “Perché evidentemente non si prende con lui, quindi anche ai miei occhi voleva farlo passare male”. Le parole di Filippo Nardi hanno scatenato la reazione del web che si è schierato in massa dalla parte della Ruta.

