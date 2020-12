Filippo Nardi choc:”In bagno a pulire i vostri peli pubici”/ Adua Del Vesco sbotta:”Non siamo sporchi”

Filippo Nardi è entrato da pochissimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e il suo ingresso si è fatto già notare. L’ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello a 24 ore dal suo ingresso nella casa ha già litigato con una delle nuove coinquiline. Di chi si tratta e soprattutto cosa è successo? Nardi ha sottolineato che la casa del GF VIP riversa in condizioni non proprio eccellenti; per la precisione Filippo ha descritto la casa “piuttosto sporca”. A spalleggiarlo in questa affermazione anche Samantha De Grenet, nuova concorrente entrata lo scorso venerdì. Ma il problema non è stata la frase “piuttosto sporca”, ma bensì a scatenare un litigio è stato un ulteriore dettaglio aggiunto dall’ex inviato de Le Iene che rivolgendosi a Adua del Vesco ha detto: “io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici”.

Filippo Nardi contro Adua Del Vesco: “la casa è piuttosto sporca”

La frase di Filippo Nardi sulle condizioni di pulizia della casa del Grande Fratello Vip 2020 non è affatto piaciuta ad Adua Del Vesco, che da settimane si fa chiamare con il suo vero nome Rosalinda Cannavò. L’attrice in giardino si è lasciata andare ad un lungassimo sfogo con Stefania Orlando lamentandosi proprio del comportamento del neo concorrente vip del reality show. “Ci ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare too much. Stanno insinuando che siamo sporchi” ha precisato Rosalinda a Stefania Orlando. Poco dopo anche Pierpaolo Pretelli ha partecipato alla discussione dicendo la sua contro Nardi: “Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l’ha ordinato?”. Che dire siamo solo all’inizio di un litigio destinato ad incrinare i rapporti nella casa del GF VIP 5!



