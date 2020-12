Filippo Nardi/ Ci riprova al Grande Fratello Vip dopo il “flirt” con la Gregoraci (ma dategli le sigarette!)

Filippo Nardi nuovo concorrente al Grande Fratello Vip 2020 vent’anni dopo il famoso abbandono

Sembrano passati anni luce da quando Filippo Nardi, il bel Conte inglese, ha fatto capolino nella nostra televisione nelle vesti di concorrente del Grande Fratello. A quell’epoca, correva l’anno 2001 ed era la seconda edizione del programma, abbandonò dopo 13 giorni perché poco incline a seguire le rigide regole della trasmissione soprattutto per via dell’assenza di sigarette. Storica è quella scena in cui si presentò minaccioso nel confessionale della casa con una mazza da golf inveendo contro la produzione che si rifiutava di dargli altre sigarette perché con un budget limitato. Alla fine la produzione lo accontentò ma poi ecco esplodere il mistero del suo ritiro. Proprio dopo aver ottenuto le sigarette e aver chiesto scusa ai suoi compagni, il Conte decise di lasciare il programma di sua spontanea volontà (anche se in molti pensano che sia stato spinto a farlo) per via della sua dignità o quel briciolo che gli era rimasto. Da allora sono ormai passati 20 anni e Filippo Nardi è un personaggio della nostra tv preso dai capelli, proprio in quel periodo, da Piero Chiambretti che lo volle per Chiambretti su Rai2.

Filippo Nardi nella casa dopo l’affair Gregoraci…

Da lì in poi Filippo Nardi ha fatto di tutto in tv, dalle iene all’Isola dei Famosi, dall’opinionista al conduttore, e allora cosa fare se non tornare di nuovo al punto di inizio vent’anni dopo? Questa sera il Conte entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 come concorrente e dopo l’affaire Gregoraci. Proprio nei giorni scorsi è venuto a galla che i due possano aver passato la notte insieme ormai 15 anni fa ma mentre lei ha negato con vigore, lui ha lasciato intendere che non parla di certe cose ma senza mai dire no alle insinuazioni di Alfonso Signorini. La verità verrà a galla solo con il suo ingresso nella casa questa sera?



