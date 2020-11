Filippo Nardi concorrente al Grande Fratello Vip 2020?/ Lui: “Piena disponibilità”

Filippo Nardi sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Corre veloce il gossip da quando Alfonso Signorini ha ufficializzato in diretta l’allungamento del reality che andrà in onda fino a febbraio, svelando l’ingresso di molti nuovi concorrenti. È di oggi la notizia che Filippo Nardi sia proprio uno di questi nuovi concorrenti. È stato il direttore del magazine Nuovo, Riccardo Signoretti, a confermarlo con un post pubblicato su Instagram. È quindi certo il suo arrivo nella Casa? Francesco Fredella, su RTL 102.5 News, ha contattato proprio Filippo Nardi per chiedergli se la notizia sia reale o si tratti di una fake news. La risposta non ha lasciato dubbi su quanto potrà accadere nelle prossime settimane.

Filippo Nardi al Grande Fratello Vip: “Sono pronto!”

“Io ho sempre dato la mia disponibilità, avrei molto piacere a tornare in quella Casa.” ha ammesso Filippo Nardi in radio. “In più odio il Natale e dovrei passarlo anche in Casa da solo, quindi Grande Fratello tutta la vita!” ha aggiunto. Filippo Nardi si dice dunque non solo disponibile ma anche prontissimo a rientrare nella Casa del Grande Fratello che lui ben conosce. Promette però di non farsi squalificare questa volta: “Bestemmiare non bestemmio… farò il bravo!” promette l’ex gieffino a Fredella. Nardi dunque si aggiunge a Cristiano Malgioglio – che si prepara a fare il suo ingresso già lunedì – e uno sportivo gay per cui pare abbia preso in passato una cotta Tommaso Zorzi.



