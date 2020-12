Filippo Nardi e Samantha de Grenet sono cugini?/ I due vip che si conoscono…

Filippo Nardi e Samantha de Grenet hanno fatto il loro ingresso al Grande Fratello Vip 2020 solo da qualche giorno ma sembra proprio che nel loro bagaglio ci sia qualcosa di più che ancora non sappiamo. La bomba è scattata quando il settimanale Chi ha lanciato i rumors secondo cui due vipponi si conoscevano già prima di entrare nella casa ma che, fino a questo momento, non lo hanno ancora detto o rivelato agli altri abitanti della casa. A peggiorare le cose ci ha pensato Biagio D’Anelli che ha alzato il velo su quello che potrebbe essere questo misterioso legame e quali i protagonisti. In particolare, l’opinionista, nello studio di Mattino5 ha lasciato intendere che i due vipponi in oggetto siano proprio i neo entrati, Filippo Nardi e Samantha de Grenet che non solo si conoscerebbero ma che, addirittura, sarebbero cugini.

Filippo Nardi e Samantha de Grenet sono cugini?

Secondo Biagio D’Anelli i due sono cugini alla lontana e che a legarli ci sarebbero addirittura dei fidanzamenti da parte della bisnonna di Samantha De Grenet e quella paterna di Filippo Nardi. Ma siamo sicuri che si tratti proprio di questi due vipponi quelli a cui si riferisce il settimanale Chi? Già nei giorni scorsi Dagospia aveva iniziato a diffondere la notizia secondo cui la famiglia dei principi Gaetani dell’Aquila d’Aragona (da cui discende la nonna di Samantha de Grenet) e quella dei marchesi Rosselli Del Turco (legati alla nonna di Filippo Nardi) sarebbero imparentate. Secondo Arianna David, Samantha De Grenet avrebbe già smentito questa parentela ma toccherà adesso ad Alfonso Signorini fare luce sulla questione.



