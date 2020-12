Filippo Nardi ed Elisabetta Gregoraci scoop a Mattino5: “Notte di passione tra loro..”

Sembra proprio che Filippo Nardi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 se non lo farà stasera lo farà lunedì sera ma la cosa certa è che potrebbe non incontrare Elisabetta Gregoraci pronta ad uscire alla scadenza del suo contratto (ovvero oggi). A Mattino5 oggi si parla proprio del reality di Alfonso Signorini e del Conte che potrebbe finalmente riavvolgere il nastro e ripartire da dove tutto è iniziato, dal Grande Fratello ma prima ecco che il paparazzo Alajmo, in collegamento con lo studio di Mattino5, rivela lo scoop del secolo, anche se ormai, come fa notare la Panicucci, è caduto in prescrizione: “E’ una settimana che circola voce che lui abbia avuto una storia di una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa, solo una notte non di più, io l’ho chiamato immediatamente per sapere la sua versione. L’ho chiamato e molto elegantemente mi ha detto che di questa cosa non vuole parlare, non parlerà mai delle storie che ha avuto con le donne soprattutto se si tratta di una mamma”.

Filippo Nardi tace sul gossip ma non smentisce le voci di..

Il paparazzo poi continua rivelando che Filippo Nardi non vuole parlare di queste cose ma non ha detto nemmeno un no categorico a questo gossip: “Non butterà benzina sul fuoco ma non ha smentito, ha detto solo che non ne vuole parlare, a differenza di altri suoi ex che hanno parlato e raccontato dettagli ai giornali, Filippo Nardi si dimostra essere elegante, non ha voluto assolutamente”. Al momento non ci sono prove, non ci sono foto ma ci sono solo voci di due presunti testimoni e secondo loro è successo 15 anni fa la Panicucci “ormai è caduto in prescrizione”. Lo scoop arriverà sin dentro la casa del Grande Fratello vip 2020 questa sera?



