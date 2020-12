Filippo Nardi frasi choc e sessiste a Maria Teresa Ruta/ “Fa pena, una sveltina..”

Filippo Nardi frasi choc e sessiste a Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 2020 e il popolo dei social chiede a gran voce la sua squalifica. Chi conosce il Conte sa bene che non è di certo uno con peli sulla lingua e nemmeno uno che alcune cose se le tiene dentro e già in passato ha dimostrato di non voler di certo tenere nascosti i suoi sentimenti e nemmeno i suoi pensieri. Già una volta il Conte ha perso la possibilità di farsi conoscere e stare nella casa con la famosa sfuriata per le sigarette di cui poi chiese scusa salvo poi rinunciare alla sua esperienza nel Grande Fratello, come andranno le cose questa volta? A puntare il dito contro il Conte ci ha pensato il popolo dei social e tutto per via di una serie di frasi choc e sessiste che lui stesso ha rivolto nella casa a Maria Teresa Ruta al grido di: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra…” parlando di lei come di una personalità bordeline.

Filippo Nardi frasi choc e sessiste contro Maria Teresa Ruta

Le cose sono peggiorate una volta nella stanza quando Maria Teresa Ruta si è addormentata sulle ginocchia di Pierpaolo Pretelli e così mentre tutti pensavano ad uno scherzo, Filippo Nardi si è spinto oltre alludendo a qualcosa di spinto e dicendo agli altri: “Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre…” e a quel punto è Zelletta che lo richiama facendogli notare che per cose così c’è l’eliminazione. Ma le sue battute non sono finite qua e guardando le ragazze e Maria Teresa Ruta fuori dal giardino ha detto: “Sembra di stare ad Amsterdam. Quelle due sono in sconto, quella invece ha più esperienza”. A quel punto il pubblico stanco ha rilanciato sui social al grido di #fuorinardi. Contro di lui si è schierato anche Lucia Bramieri che lo ha conosciuto dietro le quinte di alcuni programmi televisivi e si è detta sconvolta dalle sue frasi: “Caspita che gran signore… Sei appena entrato e se fosse vero meriteresti già di uscire. Mi dispiace perché quando ti ho incontrato e conosciuto mi eri sembrato educato e galante ho ancora i tuoi messaggi gentili..”.



