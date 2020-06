Filippo Nardi in crisi: “non chiederò aiuto a Barbara D’Urso”/ “É un’amica ma…”

Filippo Nardi fa parte dei tantissimi lavoratori del mondo dello spettacolo rimasti senza lavoro a causa del coronavirus. Dj e conduttore televisivo, non ha mai nascosto di essere in difficoltà. Dopo aver avuto il coronavirus, l’ex gieffino sta facendo i conti anche con le conseguenze economiche del Covid 19 che ha letteralmente colpito tutti. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Nardi parla delle proprie difficoltà aggiungendo, però, di volersela cavare da solo e di non voler chiedere aiuto a Barbara D’Urso nonostante il rapporto d’amicizia. “Barbara d’Urso è un’amica dello showbiz, ma non le chiederò di aiutarmi”, ha spiegato Filippo che sta cercando di tornare in carreggiata per poter risolvere le sue difficoltà economiche.

FILIPPO NARDI: “L’HANNO SCORSO HO GUADAGNATO TROPPO”

Per cercare di avere un’entrata economica nonostante la mancanza del lavoro, Filippo Nardi ha provato a chiedere il bonus da 600 euro disposto dal Governo per i titolari di partita iva, ma purtroppo gli è stato rifiutato: “Dopo due mesi mi è stato rifiutato, perché l’anno scorso ho guadagnato troppo. Ma un professionista più soldi guadagna più tasse paga“, ha spiegato ai microfoni del settimanale Mio. Nardi, però, non si scoraggia e si guarda intorno sperando di poter trovare presto un lavoro che lo aiuto a superare questo momento. “Ora che so che l’Inps mi ha negato il sussidio, mi guarderò intorno“, ha concluso l’ex gieffino che di dice disponibile anche a svolgere un lavoro “normale”.



