Filippo Nardi, incidente in scooter/ Come sta? Foto choc del Conte su Instagram

La folle estate di Filippo Nardi in compagnia di Barbara d’Urso è terminata e proprio il suo ritorno di Firenze gli è costato caro visto che il Conte ha avuto un brutto incidente in cui il suo scooter è andato distrutto, e in cui lui ha riportato una serie di escoriazioni e contusioni. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi come lui stesso ha avuto modo di spiegare su Instagram postando anche le foto delle sue escoriazioni e di una caviglia che sembra aver avuto la peggio. L’ex gieffino ed opinionista ha voluto spiegare ai fan l’accaduto e dopo aver mostrato il suo ginocchio sbucciato e la sua caviglia, ha poi scritto nelle storie: “Per evitare una macchina che si è girata senza mettere la freccia, ho fatto un bel volo in scooter”.

FILIPPO NARDI MOSTRA LE FOTO CHOC SU INSTAGRAM

Il racconto continua poi proprio dal suo letto del pronto soccorso a Firenze, dall’ospedale di Santa Maria Nuova, dove, dopo aver ringraziato tutto lo staff per le cure, il Conte ha poi raccontato “Ovviamente, la macchina se n’é andata e io sono rimasto a terra. Grazie a un passante che ha chiamato l’ambulanza. Adesso mi trovo in ospedale, un giorno prima di dover partire per dieci giorni di lavoro in giro per l’Italia”. Nelle stesse storie Filippo Nardi si era mostrato in un selfie con tanto di collare sulla barella ma ha poi cancellato tutto affidando poi alla superstizione quanto accaduto: “Sono pieno di botti e graffi vari e mi sa che il mio amato scooter è da buttare… È proprio il 17 oggi”. Nel giro di qualche giorno Filippo Nardi dovrebbe rimettersi completamente da questo incidente e così potrà partire per il suo nuovo progetto.

