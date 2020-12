“Filippo Nardi, notte bollente con Elena Morali”/ Scoop di D’Anelli a Pomeriggio 5

Scoop in diretta a Pomeriggio 5. Si è parlato di Grande Fratello Vip nel corso della puntata di oggi, 15 dicembre, delle liti ma anche dei gossip nati nella Casa. È stato però Biagio D’Anelli a lanciare un vero e proprio scoop riguardante uno degli ultimi arrivati nella Casa: Filippo Nardi. “Visto che Filippo Nardi si sta avvicinando a Dayane Mello che ha partecipato all’Isola dei Famosi, diciamo che lui ha un fascino per tutte le concorrenti dell’Isola. – ha esordito l’opinionista della D’Urso, per poi lanciare la bomba – Tant’è vero che c’è stata una notte bollente con un’altra ex concorrente dell’Isola, una bionda che tu conosci benissimo Barbara!” ha continuato. Dopo aver tentennato, Biagio ha infine deciso di fare il fatidico nome: Elena Morali.

Biagio D’Anelli lancia la bomba: “Notte di passione tra Filippo Nardi e Elena Morali”

“C’è stata una notte di passione con Elena Morali” è l’annuncio fatto da Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5. Ma non è finita qui perché l’ex gieffino ha inoltre raccontato che “È accaduto una volta tornati in Italia. Sono andati a ballare, sono usciti, hanno passato una notte bollente poi lui però è sparito. Lei lo ha cercato dopo ma lui è sparito!” Una vera e propria bomba quella lanciata da D’Anelli, della quale si potrebbe forse discutere anche nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 qualora Signorini deciderà di indagare sulla vicenda proprio con il diretto interessato. E chissà che anche la Morali non dica presto la sua…



© RIPRODUZIONE RISERVATA