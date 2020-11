Filippo Nardi/ Nuovo concorrente del GF Vip? 19 anni dopo la famosa scenata

Filippo Nardi torna al Grande Fratello? Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha svelato con un post su Instagram che proprio il lord inglese sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Diciannove anni fa, era il 2001, Filippo Nardi prese parte alla seconda edizione del Grande Fratello da cui uscì dopo solo 13 giorni in seguito alla celebre sfuriata per mancanza di cibo e sigarette: “Quella famosa sfuriata fu solo il picco di una discussione cominciata tre giorni prima. Non mi piaceva essere stuzzicato; così mi misi in un angolo a farmi i fatti miei e gli autori mi chiedevano continuamente il perché. Quando hanno capito che mi stavo arrabbiando sul serio e avevo la valigia già pronta, hanno ordito quella specie di interrogatorio nel confessionale e li ho sbroccato, abboccando”, ha confessato anni dopo a La Stampa.

FILIPPO NARDI NUOVO CONCORRENTE DEL GF VIP?

Sembra quindi che Filippo Nardi tornerà nella casa del Grande Fratello che quasi 20 anni fa lo ha reso famoso in Italia, dando il via alla sua carriera televisiva. Ma il lord inglese non sarà l’unica new entry nel reality show di Canale 5. L’allungamento del programma di altri due mesi, i vip eliminati e quelli che non firmeranno il nuovo contratto, hanno obbligato gli autori a cambiare le carte in tavola. È già stato confermato il ritorno di Cristiano Malgioglio, mentre Alfonso Signorini ha anticipato l’ingresso di un grande sportivo gay. Sul web si vocifera di un ex concorrente di Temptation Island, molto probabilmente Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia Roma. Invece Maurizio Costanzo a Casa Chi ha proposto di far entrare Paola Barale ed Enrico Papi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA