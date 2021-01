Filippo Nardi, processo a Domenica Live/ Tea bag e offese a Maria Teresa Ruta “Squalifica ingiusta!”

È Filippo Nardi il protagonista della prima puntata di Domenica Live del 2021. La polemica che lo ha visto protagonista in queste settimane e che gli ha causato la squalifica dal Grande Fratello Vip verrà analizzata nel corso di questo nuovo appuntamento con Barbara D”Urso. Il conte avrà modo di spiegare ulteriormente le sue ragioni ma dovrà anche confrontarsi con la controparte rappresentata da Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta. È proprio su quest’ultima che sono state fatte battute di cattivo gusto e offensive, ritenute gravi al punto tale da causargli la cacciata dal programma. Eppure, ancora oggi, Nardi ritiene totalmente ingiusta questa decisione. Lo ha ribadito nel corso di un’intervista rilasciata ieri, 9 gennaio, a Il Giornale. “Sono stati usati contro di me tanti aggettivi – sessista, violento e misogino – che non mi appartengono nel modo più assoluto.” ha ammesso infatti Nardi.

Filippo Nardi contro il Grande Fratello: “Ciò che ho detto è stato decontestualizzato”

Oggi Filippo Nardi si dice molto amareggiato da quanto accaduto: “perché ciò che ho detto è stato totalmente decontestualizzato. Se ho fatto battute da caserma – come anche quella della tea bag – era perché c’è stata un’escalation del discorso che mi ha portato a ciò con l’approvazione degli altri.” si è giustificato l’ex gieffino. Nardi ha ribadito come non ci fosse cattiveria nelle sue parole ma solo la voglio di “strappare una risata. – e ancora – Si trattava solo di battute goliardiche che hanno visto la complicità anche degli altri concorrenti – persino della stessa Maria Teresa Ruta.” Non è mancata una considerazione finale: “E poi diciamocelo: nessuno si è mai offeso o lamentato, così come alcune presunte battute non sono mai state incluse nei montaggi. Questa è la prova che tutto ciò che ho fatto o detto era in buona fede. Eppure, sono stato squalificato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA