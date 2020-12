Filippo Nardi/ “Samantha De Grenet mia donna ideale, l’ho corteggiata ma…” (GF Vip)

Tra i nuovi arrivati e che già si è fatto amare sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip c’è anche Filippo Nardi. Per lui si tratta di un gradito ritorno a venti anni di distanza dalla sua prima volta nella spiatissima dimora di Cinecittà. Nelle ultime ore, Nardi si è reso il protagonista di una rivelazione inedita. Durante una piacevole conversazione con Giulia Salemi, Dayane Mello e Samantha De Grenet, Filippo ha confessato di aver avuto da sempre un debole proprio per quest’ultima. “Lei è stata una fissa per me, per anni. Ho cercato di corteggiarla ma non ne ha voluto sapere, però mi ha invitato a cena…”, ha rivelato il nuovo arrivato lasciando tutte senza parole, a partire dalla diretta interessata che si è precipitata a chiarire: “Ma io sono sempre stata fidanzata!”. Filippo l’ha però smentita domandandole in maniera diretta: “Non sono il tuo tipo?”. Le altre inquiline hanno così scherzato sul due di picche dato dalla ex modella a Nardi, che però ha precisato: “Ma in modo molto elegante…”. Giulia ha quindi domandato in che modo l’ha corteggiata, ma Samantha ha prontamente replicato rivelando di non essersi mai accorta del suo interesse e provocando le risate dei presenti. Il corteggiamento, come spiegato da Filippo Nardi, sarebbe iniziato poco prima che lei conoscesse Luca Barbato, l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito.

FILIPPO NARDI ED IL DEBOLE PER SAMANTHA DE GRENET

Nonostante il due di picche che Samantha De Grenet ha rifilato ormai diversi anni fa a Filippo Nardi, il gieffino non sembra affatto essersela tolta dalla testa al punto da dichiarare: “Se potessi disegnare la mia donna ideale, perfetta, assomiglierebbe a lei”. Confessioni che hanno spinto la conduttrice a raggiungerlo per baciarlo affettuosamente. Filippo ha poi ribadito la bellezza dell’amica Samantha sin dalla mattina appena sveglia: “Suo marito deve continuamente ringraziare”, ha commentato, “La mattina, se ti svegli accanto a questa donna qui…”. Filippo ha partecipato nelle passate ore anche al “gioco” del Grande Fratello Vip nel quale ha detto la sua sui concorrenti dell’edizione. Per lui, la concorrente meno sexy è Maria Teresa Ruta, “Non c’entra nulla la fisicità ma è più sull’atteggiamento”, ha commentato. La diretta interessata però l’ha presa con sportività così come Rosalinda Cannavò giudicata da Nardi come la più invisibile: “Se non venissi io a parlare con te…”, ha commentato il gieffino. Infine, chi è per lui il più antipatico? Ancora Maria Teresa Ruta, “perchè troppo insistente e con il poco senso dell’occasione”.



