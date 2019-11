Filippo Nardi, scenata di gelosia per Barbara D’Urso/ “Baci tutti, bacia anche me!”

Scenate di gelosia nello studio di Pomeriggio 5. A far scoppiare “il gossip”, seppur volutamente, è uno degli ospiti di Barbara D’Urso: Filippo Nardi. È cosa ben nota che la conduttrice e l’ex gieffino di origini nobili siano cari amici, tanto da aver trascorso tutta la scorsa estate insieme. Oggi però Filippo, soprattutto per gioco, ha stuzzicato Barbara chiedendole un bacio sulle labbra. Gesto che è stato però anticipato quasi da una “scenata” di gelosia. In studio si parla proprio di baci, tornando sulla questione del presunto tradimento di Ambra Lombardo con Gaetano Arena, quando Filippo Nardi lascia d’improvviso la sua poltrona per raggiungere quella della conduttrice poco distante. Gesto che nasce col presupposto di dimostrare quanto facilmente si crei del gossip.

Filippo Nardi chiede un bacio a Barbara D’Urso ma…

“Adesso creiamo un po’ di gossip! – esordisce Filippo Nardi a Pomeriggio 5 – Tu baci tutti, baci Gabriel Garko e ora baci anche me. Portiamo il nostro rapporto ad un livello superiore!” continua, sempre col sorriso sulle labbra. Barbara D’Urso è sorpresa dal comportamento dell’amico “Ma cosa mi stai facendo una scenata di gelosia?” chiede stupita, “Io stavo parlando con Gaetano Arena dei baci!” La D’Urso cerca allora di far accomodare Filippo alla sua postazione “Ti bacio la prossima volta!” Lui però insiste e cerca di ottenere questo bacio chiamando anche il pubblico ad aiutarlo. Parte il coro che chiama il bacio ma Nardi riesce alla fine a dare alla conduttrice solo un bacio sulla guancia. (Clicca qui per il video)

