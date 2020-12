Filippo Nardi sfida Francesco Fredella/ “Look? Questa sera al GF Vip ti farò vedere!”

Filippo Nardi, prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, sfida Francesco Fredella. Più volte Nardi è stato ospite del noto giornalista su RTL 102.5 News e oggi, prima che gli venisse sottratto il telefono – come di consueto accade poco prima dell’ingresso nella Casa del reality di Canale 5 – ha fatto in tempo a mandare a Fredella un messaggio che è una vera e propria sfida ‘di stile’. “Oggi in diretta dimostrerò che tu sei un copione di look per come mi vestirò!” le parole di Filippo Nardi che, d’altronde, è sicuramente noto a tutti per il suo stile sempre raffinato e alla moda. La curiosità è tutta, dunque, sul look che sfoggerà per questo ingresso che è per lui una “seconda chance”.

Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 2020: pronto a dare ‘lezioni di stile’!

Ricordiamo, infatti, che non si tratta della prima volta per Filippo Nardi al Grande Fratello. La prima edizione alla quale ha partecipato era quella “classica”, oggi invece entra a far parte della Casa dei Vip. Di certo la sua presenza porterà nuova linfa tra i concorrenti – già ravvivatisi grazie all’arrivo di Cristiano Malgioglio – e sicuramente, ora che c’è lui, non mancheranno consigli di stile nel corso delle varie dirette con Alfonso Signorini. Chi vincerà la sfida all’ultimo ‘doppiopetto’ tra Filippo Nardi e il giornalista Francesco Fredella? Non ci resta che scoprirlo nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera.



