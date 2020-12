Filippo Nardi squalificato al Grande Fratello Vip 2020?/ Dal Tea bag al sessismo…

Filippo Nardi squalificato al Grande Fratello Vip 2020? Il Conte si avvia verso il “bis” della squalifica nello stesso reality quasi come se volesse battere ogni record ma chi ha seguito quello che è successo 20 anni fa sa bene che le cose all’epoca sono andate diversamente da ora. Il bell’inglesino fece fuoco e fiamme per via delle sigarette chiedendo in confessionale, con violenza, di essere accontentato. Graziato alla fine ha deciso di lasciare lui stesso il programma perché impossibilitato a continuare dopo quello che era successo. In molti hanno subito pensato al fatto che sia stato in realtà il Grande Fratello all’epoca a consigliargli di uscire per evitare la squalifica, ma come andrà a finire questa volta? Al momento non si capisce ancora quale sarà il destino di Filippo Nardi ma quando ha preso parte alla seconda edizione del programma decise di andare via da solo e adesso tutto potrebbe essere diverso.

Filippo Nardi è finito nei guai per via di una serie di frasi sessiste dette ai danni di Maria Teresa Ruta (e non solo), frasi che non sono passate inosservate al pubblico che da ieri ormai chiede la squalifica del Conte dal Grande Fratello Vip 2020 al grido di #FuoriNardi. Anche in casa, al momento delle frasi poco gentili nei confronti della Ruta Andrea Zelletta gli ha fatto notare che si rischia la squalifica per certe cose (affermazioni sul tea bag) ai danni della conduttrice) ma questo non ha cambiato l’andamento del percorso di Filippo Nardi nella casa. Il futuro di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip è nelle mani di Mediaset e secondo quanto rivela Tv Blog, nel corso del Comitato editoriale, si penserà a cosa dare del concorrente soprattutto dopo quello che è successo a Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini. Dal “Mi fa proprio vomitare” al “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della terra, solo una sveltina..”, cosa ne sarà adesso di Nardi?



