Filippo Nardi squalificato al Grande Fratello Vip 2020?/ Frasi choc su Ruta e Adua

Filippo Nardi squalificato al Grande Fratello Vip 2020?

Filippo Nardi squalificato al Grande Fratello Vip 2020? Ormai da giorni ci facciamo la stessa domanda e la conferma ufficiale è arrivata anche sui profili social del reality che questa sera torna in onda annunciando proprio quello che è un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Dopo il polverone che si è alzato non c’è bisogno di dire che la “vittima” sarà proprio il bel Conte che in questi giorni ha dato fiato alla bocca per una serie di frasi sessiste e choc nei confronti delle donne della casa. Se a qualcuno il Conte ha fatto qualche battuta tipo da bar, con altre è andato ben oltre tanto che spesso le ragazze hanno lasciato il loro posto al suo fianco per spostarsi. E’ successo con Dayane Mello alla quale il Conte ha proposto un gioco in cui le ragazze si fanno “inseminare” e poi quando nasce il bambino devono capire di chi è il padre. Davanti a queste proposte le ragazze sono andate via ma questa non è l’unica frase fuori luogo riferita dal concorrente.

Filippo Nardi, frasi choc su Maria Teresa Ruta e Adua del Vesco

Quella che è finita nella sua lente un po’ troppo spesso è Maria Teresa Ruta. La conduttrice si è beccata frasi da censura, da quelle in cui le si dice di essere “buona solo per una sveltina” a quelle in cui si parla addirittura di tea bag invitando gli altri ragazzi della casa ad unirsi a lui proprio mentre lei dormiva a bocca aperta. Nei giorni scorsi l’hashtag #NardiFuori era balzato in cima ai trend topic di Twitter proprio perché in molti hanno chiesto la sua squalifica mentre lui in casa continuava a dire la sua al grido di: “Maria Teresa secondo me è borderline, non sono un medico, ma secondo me è così. Borderline sì, anche psicosi a momenti”. Come se questo non bastasse, proprio in queste ultime ore, è Adua del Vesco ad essere finita nel mirino di Filippo Nardi proprio mentre lei stava parlando del rapporto con il fidanzato Giuliano: “Non hai mai visto altri pi*elli nella tua vita? Ne vuoi vedere altri quattro? Così capisci come sei messa?”. L’attrice lo ha liquidato facendo presente che è già soddisfatta ma lui ha continuato invitandola ad avere un termine di paragone.

Ultimo scivolone in casa tra wurstel e piselli

Intanto, sui social, Giuseppe Porro ha pubblicato un video in cui si mette l’accento su un altro scivolone di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 2020. Anche questa volta le sue vittime sono Rosalinda e Maria Teresa Ruta anche se insieme a loro c’era anche Sonia Lorenzini. A quel punto, in cucina, il Conte ha rilanciato: “Ah non ti basta uno, golosa! Insieme li mangiate? No non voglio il wurstel, io ce l’ho. Se vuoi andare sul sicuro prendi un ragazzo alto e magro, ha sicuro il pis*llo grosso. Chissà da quanto Maria Teresa non vede un wurstel!”. Anche Barbara d’Urso, amica del Conte, nei giorni scorsi ha preso posizione contro di lui dicendosi arrabbiatissima e certa che il GF prenderà provvedimenti seri. Anche Alfonso Signorini sembra d’accordo per la squalifica. Come finirà per lui questa sera? Ecco il video del momento:

