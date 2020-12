Filippo Nardi squalificato? Spoilera fine Grande Fratello Vip/ Panico nella casa…

Filippo Nardi a rischio squalifica dal Grande Fratello Vip?

Filippo Nardi è entrato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip ed è già stato protagonista di un piccolo spoiler tra le mura di Cinecittà. Nelle ultime ore il conte inglese, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello, ha creato il panico tra gli inquilini della casa per aver detto una parola di troppo. Qualche settimana fa, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del reality fino all’8 febbraio 2021. Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di abbandonare il gioco prima del termine per tornare, rispettivamente, dalla fidanzata Cristina e dal figlio Nathan Falco. Gli altri vip, invece, hanno deciso di continuare l’avventura. Da qualche giorno sul web circola la voce secondo cui a Mediaset starebbero pensando a prolungare di un’altra settimana il Grande Fratello Vip.

Filippo Nardi svela un ulteriore prolungamento del Grande Fratello Vip?

Involontariamente, Filippo Nardi sembra aver confermato questa voce in un momento di chiacchiere dentro la casa del Grande Fratello Vip. Seduto sui divani con Tommaso Zorzi, Samantha De Grenet, Rosalinda Cannavò e Maria Teresa Ruta, il conte ha regalato una scottante indiscrezione: “Quando tutto finisce a metà febbraio…”. Zorzi lo ha subito bloccato dicendo che la fine è prevista per l’8 febbraio, ma Nardi non è riuscito a trattenere un sorriso sornione. “No, guarda che str***… perché fai quella faccia? Finisce l’8 febbraio? Filippo non puoi fare questi giochi”, ha aggiunto l’influencer evidentemente scioccato dalla notizia. Il conte ha fatto capire di non poter parlare e a quel punto Zorzi ha cercato di metterla sul ridere ipotizzando che una volta terminato il Grande Fratello Vip i superstiti verranno imbarcati su un aereo e inviati su “L’isola dei famosi”.



