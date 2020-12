Filippo Nardi squalificato: tradito dagli autori?/ “Avevo chiesto loro se esageravo”

Filippo Nardi è stato squalificato dalla Casa del Grande Fratello Vip 2020. Due partecipazioni, due squalifiche per lui, che va via non senza qualche polemica. Proprio prima di lasciare la Casa in modo definitivo, ad una sola settimana dal suo ingresso, Filippo si è infatti lasciato andare una frase particolare che lascia intendere un’accusa nei confronti degli autori. “Non ho bestemmiato, niente… – ha sottolineato Nardi, ancora incredulo della squalifica, per poi lanciare la stoccata in diretta – Io chiedevo a loro se stavo esagerando, se è così di dirmelo, niente…” Il gesto fatto da Nardi, ad indicare le telecamere e, dunque, in qualche modo gli autori, rende palese a chi lui si stia riferendo.

Filippo Nardi, la velata accusa agli autori del Grande Fratello Vip e la replica di Signorini

Nella Casa del Grande Fratello Vip non sono mancate critiche da parte di altri concorrenti, come Cristiano Malgioglio che si è subito dissociato dalle parole e da alcuni gesti di Filippo Nardi. “Volgarità spaventosa. Ci sono stati dei momenti abbastanza pesanti. Umorismo pesante” sono state le parole del paroliere. Non è mancata la risposta piccata di Signorini a Filippo Nardi: “Anche sobbarcandoci critiche su critiche, chi ha bestemmiato è sempre andato fuori dalla porta!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA