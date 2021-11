Filippo, padre Francesca Alotta/ L’incontro con Mike Bongiorno, il successo a Sanremo

Chi è Filippo Alotta?

Filippo Alotta, padre di Francesca Alotta recentemente in gara a Tale e Quale Show 2021, è stato un cantante importante nel panorama musicale italiano. Alla figlia ha trasmesso tutta la sua passione per la musica, oltre ad una buona dose di talento, lo stesso che gli ha permesso di raggiungere traguardi significativi nel corso della sua vita. Negli anni sessanta, Filippo Alotta era solo un ragazzo che per la prima volta prendeva parte ad un Festival di caratura nazionale, vale a dire “Il Chiostro D’Oro”, condotto da Enzo Tortora, da dove hanno cominciato a muovere i primi passi anche Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Iva Zanicchi e la mitica Rita Pavone.

In quell’occasione Filippo Alotta non riuscì ad andare oltre il quarto posto, l’anno dopo però si impose a mani bassi, portando a casa la vittoria. Nel 64 il bis, con le cover “La Novia” di Domenico Modugno, “Città Vuota”, cantata da Mina, e “O’ Sole Mio”, lo storico brano napoletano scritto nel 1898 da Giovanni Capurro.

Filippo Alotta, l’incontro con Mike Bongiorno e la vittoria a Sanremo

Il periodo de Il Chiostro D’Oro si rivela magico per Filippo Alotta, che viene notato dal celebre conduttore Mike Bongiorno. Quest’ultimo gli propone un provino canoro che vede il giovane cantante imporsi, aggiudicandosi un contratto discografico con una famosa produzione americana. Il suo primo 45 giri contiene i brani “Quando Lei mi Cercherà” e “Mille Sogni per un Bacio”, subito dopo nasce il gruppo “The Big Friends”, la cui storia si esaurirà entro dieci anni. Nel 1981, però, Filippo Alotta torna a sorridere vincere il secondo festival della canzone siciliana, per poi presentarsi a Sanremo nel 1992 con Aleandro Baldi, vinto con la canzone Non Amarmi.

