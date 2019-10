Filippo Penati è morto/ Ex Presidente Provincia Milano era malato: “combatto cancro”

È morto a Milano Filippo Penati, il 66enne ex Presidente della Provincia di Milano (dal 2004 al 2009) e dirigente del Partito Democratico: era malato da tempo l’uomo coinvolto negli ultimi anni in un lungo processo con colpi di scena continui che ne hanno minato la carriera politica con sentenze da lui sempre contestate, colpendolo nel momento di maggior dolore per la lotta contro il cancro che stava portando avanti. Era nato a Monza il 30 dicembre 1952 ma fu Sesto San Giovanni ad “accoglierlo” politicamente nel pieno della carriera: dal Partito Comunista Italiano, entrò direttamente nei Ds con i quali divenne sindaco tra il 1994 e il 2001: era stato un assicuratore e anche un insegnante prima di intraprendere la carriera politica. Dopo l’esperienza da Presidente della Provincia di Milano, nel 2010 arriva il “salto” con la candidatura a Governatore della Lombardia contro Roberto Formigoni: sconfitto, iniziò la parabola discendente che sfociò nel 2011 alle indagini a suo carico della Procura di Monza in merito al reato di concussione e corruzione per presunte tangenti intascate per la riqualificazione dell’ex area Falck di Sesto San Giovanni,

È MORTO FILIPPO PENATI: L’ULTIMA BATTAGLIA

È in quegli anni che Filippo Penati purtroppo inizia a soffrire di un cancro che cresce di pari passo delle lunghe e dolorose vicende giudiziarie: venne assolto in primo grado e anche in Appello, ma non fu la fine definitiva dei suoi problemi con la giustizia. Una nuova inchiesta, più ingombrante, legata alla Milano-Serravalle lo porta nuovamente alla sbarra con le accuse che diventano questa volta condanna: assoluzione in primo grado e condanna in Appello per l’acquisto da parte della provincia di Milano del 15% delle azioni della Milano-Serravalle dal gruppo Gavio nel 2005 a prezzi considerati poco equi. La sentenza della Corte dei Conti venne giudicata proprio di recente dallo stesso Penati «assurda» e in una intervista all’Adnkronos dello scorso 4 ottobre svelò «19,8 milioni di euro? I tempi della giustizia sono ancora uno dei più gravi problemi italiani. I tempi che si allungano enormemente sono un male per gli imputati e per la società. Gli imputati, in particolare, faticano far valere la propria innocenza e, quando ci riescono come nel mio caso con due assoluzioni al tribunale di Monza e, poi, a quello di Appello di Milano, i cittadini non seguono più il caso e rimangono indelebili le stigmate negative del processo mediatico». Non solo, proprio in quella stessa intervista Filippo Penati ammise per la prima volta pubblicamente di essere malato di cancro da tempo: «ha tra le cause scatenanti sicuramente le conseguenze della mia lunga vicenda giudiziaria. […] sapere della malattia, condividere con chi ti vuole bene la sofferenza aiuta enormemente il malato. Certo sentenze ingiuste ed irragionevoli sono colpi durissimi da parare».

