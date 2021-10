Filippo Romano e Sara Masserini, bacio e nuova coppia a Il Collegio?/ “Solo l’inizio”

La prima puntata de Il Collegio 6 non ha fatto mancare nulla agli appassionati del programma di Raidue. Dal consueto taglio di capelli, ai primi abbandoni e ai siparietti tra gli studenti, fino al bacio scoccato tra Filippo Romano e Sara Masserini. Il quattordicenne di Scandicci ha provato nuove emozioni dando il suo primo bacio. O meglio: è stata la sedicenne di Colzate, Sara, a rifilarglielo durante la prova di canto. Nei primi giorni in collegio, i due avevano manifestato un palese interesse l’uno nei confronti dell’altra. E’ scoppiata la cotta e subito dopo è arrivato il primo contatto fisico.

IL COLLEGIO 2021 ED.6/ Diretta 1a puntata: Giovanni, Simone e Davide espulsi?

Filippo Romano e Sara Masserini, si forma la prima coppia a Il Collegio 6?

Il flirt tra Filippo Romano e Sara Masserini andrà avanti a lungo? Vedremo. Di certo, i due giovanissimi studenti sembrano piacersi e intenzionati a conoscersi meglio nel corso di questa esperienza in Collegio. Lui, colto e posato, non sembrava molto fiducioso circa il feeling con Sara: “Se arriverà il primo bacio? Non lo so, siamo ancora all’inizio”, aveva detto. Ma è bastata l’atmosfera romantica del pianoforte e la lezione di canto, con la musica di Lucio Battisti sullo sfondo, per smentirlo.

LEGGI ANCHE:

Giovanni Junior D'Ambrosio, Il Collegio 6/ "Papà morto quando ero ancora in grembo"Sveva Accorrà, perchè si è ritira da Il Collegio 6?/ Sotto choc per taglio capelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA