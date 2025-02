MALORE FILIPPO TAJANI, COS’È SUCCESSO DURATE LA PARTITA PALIANO FERENTINO

Non è in pericolo di vita Filippo Tajani, ma è stata tanta la paura durante la partita Paliano Ferentino per il malore accusato in campo dal figlio del vicepremier Antonio Tajani. Il calciatore 31enne è finito in ospedale dopo essere crollato a terra sul terreno di gioco in seguito a uno scontro molto duro. Infatti, ha perso conoscenza ed è stato richiesto l’intervento di un elicottero del 118 per velocizzare i soccorsi e, in particolare, il trasferimento all’ospedale Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto subito ad esami e approfondimenti.

Nel frattempo, aveva già ripreso conoscenza, come confermato dalla quadra di casa in un comunicato in cui ha annunciato che la partita era stata sospesa in seguito al malore del calciatore del Ferentino, avvenuto al 38esimo minuto del primo tempo della partita dell’eccellenza laziale.

L’arrivo in pronto soccorso è avvenuto alle ore 12:30 e fonti sanitarie citate da Leggo riferiscono che la diagnosi è di lipotimia, una condizione per la quale si prova una sensazione di perdita di coscienza imminente tale per cui non ci si riesce a mantenere in piedi, ma non sempre c’è una vera e propria perdita di coscienza, che invece nel caso di Filippo Tajani c’è stata.

Le condizioni generali del figlio di Antonio Tajani, comunque, sono state definite buone dalle fonti sanitarie, le quali hanno chiarito che la vita del calciatore non è a rischio. Il malore si è verificato quando Filippo Tajani era coinvolto in un’azione offensiva dei padroni di casa: lui era in vantaggio sull’avversario, ma all’improvviso ha perso i sensi ed è crollato sul terreno di gioco, consentendo all’avversario di mettere a segno il gol con facilità.

LIPOTIMIA, COS’È IL MALORE DI FILIPPO TAJANI?

Nelle ore successive è emerso che è stato vittima di lipotimia, le cui cause sono varie. Ad esempio, è dovuta a una riduzione del flusso di sangue al cervello in seguito a un calo della pressione arteriosa, che può riguardare tutto l’organismo, e in questo caso viene definita sistemica, o concentrarsi alla circolazione cerebrale, e in tal caso viene definita locale.

Per quanto riguarda nello specifico le cause del calo di pressione improvviso, le ragioni possono essere diverse tra cardiache, circolatorie oppure miste. Nell’immediato è utile sistemare chi ha il malore in posizione supina, con le gambe sollevate per far scorrere il sangue al cervello, ma ci sono casi in cui sono utili le tecniche di respirazione profonda, se la lipotimia è dovuta ad ansia o stress. Chiaramente poi sono necessari approfondimenti per chiarire l’accaduto e i trattamenti necessari.