Filippo Tirabassi, figlio Giorgio/ Sulle orme del padre: “lasciamogli tempo”

Filippo Tirabassi è il figlio di Giorgio Tirabassi e di Francesca Antonini. Diversamente dalla sorella Nina, è molto affascinato dal mondo dello spettacolo, in particolare dalla recitazione e potrebbe davvero decidere di seguire le orme del padre. Filippo, schivo e riservato, infatti, ha già lavorato in film e fiction di successo. Il pubblico di Raiuno, infatti, lo ha visto nei panni di Luigi nella terza stagione di Tutto può succedere. Nella fiction di Raiuno interpretava il dipendente di Alessandro Ferraro (Pietro Sermonti) che si innamorava della figlia di quest’ultimo, Federica (Benedetta Porcaroli). Filippo, però, ha anche alcune esperienze sui set cinematografici. Il figlio di Giorgio Tirabassi, infatti, ha recitato in Assolo, un film del 2016 di Laura Morante e in Tafanos, un film di Riccardo Paoletti.

FILIPPO TIRABASSI, FIGLIO DI GIORGIO: ATTORE COME IL PADRE

Del figlio Filippo, Giorgio Tirabassi aveva parlato e della sua carriera: “È molto interessato alla mia professione, ma è ancora in fase di elaborazione. Non sa se affrontarlo dal punto di vista tecnico, interpretativo, autorale. Lasciamogli ancora un po’ di tempo e poi si vedrà”, aveva detto a Vieni da me. 25 anni, Filippo assomiglia al padre anche fisicamente. Dopo il malore che ha colpito il padre, Filippo Tirabassi non ha rilasciato dichiarazioni e si è trincerato dietro il silenzio così come la sorella Nina che, invece, studia ancora. Nina, infatti, studia a Tolosa, presso l’Università di arte, lettere e lingue, scienze umani e sociali “Jean Jaurès”. Tra i due, dunque, Filippo è già sulla buona strada per seguire le orme del padre intorno al quale, in queste ore, si sono stretti amici e colleghi.





