Filippo Tortu/ 60 metri Campionati Assoluti indoor streaming video Rai, orario

Filippo Tortu in copertina, come sempre: il velocista brianzolo sarà la stella della gara dei 60 metri maschili ai Campionati Assoluti indoor di atletica che si terminano oggi ad Ancona. La gara di velocità pura (a maggior ragione a livello indoor, dove si gareggia appunto sulla distanza dei 60 metri) sarà appunto il piatto forte di oggi, domenica 23 febbraio: le batterie sono in programma alle ore 12.10, ecco poi le semifinali che sono fissate da calendario alle ore 13.15 ed infine la finale alle ore 16.55, che vedrà proprio Filippo Tortu grande favorito, come è normale che sia per chi è arrivato settimo nei 100 metri ai Mondiali di Doha 2019. Non solo Tortu però in questi 60 metri, perché ad Ancona sarà in gara pure Marcell Jacobs, che ha ufficializzato la sua presenza agli Assoluti indoor dopo aver migliorato il primato personale a Lievin, in Francia, mercoledì sera con 6.63, in occasione del quinto posto sul palcoscenico internazionale del World Indoor Tour. Con Tortu e Jacobs entrambi in pista, ci sono tutte le premesse per una gara spettacolare e molto veloce.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FILIPPO TORTU NEI 60 METRI

La finale dei 60 metri con Filippo Tortu ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica da Ancona rientrerà nella diretta tv di Rai Sport + HD, a differenza dei due turni precedenti che invece non vorranno coperti dalle immagini televisive. Il momento imperdibile comunque sarà visibile a tutti, in televisione oppure in diretta streaming video grazie a Rai Play. Da non dimenticare in ogni caso il sito ufficiale della FIDAL, che resta sempre il principale punto di riferimento per notizie e risultati cui gli appassionati di atletica potranno affidarsi. CLICCA QUI PER LO STREAMING RAI PLAY

IL PROTAGONISTA FILIPPO TORTU

Filippo Tortu si presenta ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica in una situazione un po’ particolare, perché questa sarà l’unica gara della sua stagione sui 60 metri indoor. Al Palaindoor del capoluogo marchigiano il velocista delle Fiamme Gialle riassapora la pista dopo un lungo periodo di allenamento, fondamentale come base della preparazione in vista di una stagione che naturalmente culminerà con le Olimpiadi di Tokyo, quando l’obiettivo sarà tornare in finale come già a Doha – senza dimenticare c he ci saranno anche gli Europei, dove invece Tortu potrebbe puntare al podio. In carriera tra l’altro Filippo Tortu ha vinto soltanto un titolo italiano assoluto, nel 2016 a Rieti nei 100, incredibilmente mai la corona indoor, che l’anno scorso andò a Luca Lai, oggi assente per infortunio. In compenso l’anno scorso Tortu face molto bene ad Ancona indoor, ma in occasione di un meeting e non degli Assoluti: oggi sarà la volta buona anche per festeggiare il titolo nazionale che ancora manca nella bacheca di Filippo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA