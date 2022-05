Filippo Tortu/ Diretta 200 metri Diamond League 2022 Doha: c’è De Grasse

Filippo Tortu oggi sarà in gara nella diretta dei 200 metri al meeting di Doha per la Diamond League 2022, un esame a dire il vero durissimo per l’azzurro contro molti dei migliori interpreti di questa specialità. Il primo meeting stagionale del circuito della Diamond League sarà dunque un test significativo per Filippo Tortu in quella che potrebbe diventare la sua gara di riferimento a livello individuale, oltre naturalmente alla staffetta 4×100 di cui è campione olimpico con quella memorabile rimonta che portò l’Italia all’oro forse più incredibile di tutti alle Olimpiadi di Tokyo.

Filippo Tortu sfiderà dunque tante stelle dei 200 metri in Diamond League oggi a Doha, a cominciare naturalmente dal campione olimpico in carica, il canadese Andre De Grasse: appuntamento fissato alle ore 19.12 italiane in diretta con Filippo Tortu nei 200 metri maschili al meeting di Doha per la Diamond League 2022. Va visto come una tappa di crescita, poi naturalmente se l’azzurro riuscisse a stupirci e ottenere un risultato di prestigio saremmo ancora più felici, proprio perché la concorrenza sarà di primissimo piano.

DIRETTA FILIPPO TORTU 200 METRI: COME SEGUIRE L’EVENTO (DIAMOND LEAGUE DOHA 2022)

La diretta tv dei 200 metri con Filippo Tortu sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, che trasmetterà l’evento a partire dalle ore 18.30. Di conseguenza, a partire da quell’ora la copertura del meeting di Doha per la Diamond League 2022 (compresi evidentemente i 200 metri) sarà garantita anche in diretta streaming video su Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

FILIPPO TORTU, DIRETTA 200 METRI: RISULTATI E CONTESTO

Filippo Tortu dunque è atteso a un test decisamente impegnativo nella diretta dei 200 metri maschili al meeting di Doha per la Diamond League 2022. Basterebbe forse dire che il suo primato personale (20”11) è il peggiore tra gli otto atleti che saranno in gara questa sera nella capitale del Qatar per capire il livello almeno teorico di questi 200 metri, fermo restando naturalmente che siamo ancora all’inizio della stagione per cui nessuno dovrebbe essere al top della condizione, ma chi fosse già un po’ più avanti potrebbe avere la meglio anche su avversari più quotati.

I nomi da copertina saranno almeno tre: abbiamo naturalmente parlato del campione olimpico in carica Andre De Grasse, ma anche gli Stati Uniti si presentano con due big ai 200 metri del meeting di Doha della Diamond League 2022, dal momento che Filippo Tortu se la dovrà vedere anche con Fred Kerley, il vice-campione olimpico dei 100 che sulla distanza doppia ha un personale di 19”76, e con Noah Lyles che vanta addirittura un 19”50 di primato personale ed è il campione del Mondo in carica della specialità.











