Filippo Tortu/ Diretta finale 200 metri Europei streaming video Rai, orario

Filippo Tortu in copertina oggi, venerdì 19 agosto, in una serata di grande sport agli Europei di atletica 2022, perché alle ore 21.20 sarà in programma la finale dei 200 metri maschili a Monaco di Baviera, sede all’Olympiastadion di questa rassegna continentale per l’atletica leggera. L’attesa è grande, come è giusto che sia per il campione olimpico della staffetta, che sta dimostrando sempre più di essere un eccellente specialista del mezzo giro di pista a livello individuale, quindi con i 200 metri come gara d’elezione.

Di conseguenza, in questi Europei Filippo Tortu non si è nemmeno presentato nei 100 metri infine vinti da Marcell Jacobs, ma adesso punta al podio nei 200 metri per provare a collocare l’Italia sul podio di entrambe le gare più veloci dell’atletica leggera, che sarebbe un risultato straordinario a maggior ragione perché ottenuto con due atleti diversi. La concorrenza è forte, ma il lombardo ha le capacità per riuscirci: ecco allora tutte le info utili per seguire la finale dei 200 metri con Filippo Tortu agli Europei di atletica 2022…

FILIPPO TORTU, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 200 METRI AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2022

La finale dei 200 metri maschili agli Europei di atletica 2022 con Filippo Tortu sarà visibile in diretta tv su Rai Due, che naturalmente è il canale numero 2 del telecomando in chiaro, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA FINALE DEI 200 METRI CON FILIPPO TORTU AGLI EUROPEI DI ATLETICA 2022

DIRETTA FILIPPO TORTU, FINALE 200 METRI EUROPEI DI ATLETICA 2022: IL CONTESTO

Filippo Tortu quindi cercherà nella finale dei 200 metri agli Europei di atletica 2022 di scrivere una pagina di storia, rilanciando l’Italia nella gara che fu di Livio Berruti e Pietro Mennea, attualmente ancora detentore del record europeo dei 200 metri con il suo leggendario 19”72 del 1979 a Città del Messico. Le indicazioni emerse dalle semifinali sono positive, dal momento che Filippo ha vinto la sua con il tempo di 20”29, prendendosi la soddisfazione di sconfiggere il britannico Nethaneel Mitchell-Blake, esattamente come era successo nella staffetta olimpica di un anno fa a Tokyo.

Inseguire l’oro non sarà affatto facile, perché ci sono molti avversari temibili, a cominciare dagli altri due britannici Zharnel Hughes (20”19) e Charlie Dobson (20”21), che sono stati entrambi più veloci di Filippo Tortu nelle semifinali di ieri sera, anche se nessuno ha fatto registrare tempi eccezionali a causa delle condizioni climatiche di certo non favorevoli. La cosa certa è che si potrà provare almeno a salire sul podio, poi staremo a vedere: la finale dei 200 metri agli Europei di atletica 2022 con Filippo Tortu promette davvero di regalarci grandi emozioni…











