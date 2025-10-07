Scopriamo qualcosa di più su Filippo Turetta, protagonista della puntata di questa sera di Nella mente di Narcisio: tutti i dettagli

Puntata molto interessante quella in programma questa sera su Rai 2 di Nella mente di Narciso: si parlerà infatti dell’omicidio di Giulia Cecchettin, con un focus su Filippo Turetta. Se per caso non sapeste di chi stiamo parlando si tratta del ragazzo che nel 2023 aveva 22 anni, quando, l’11 novembre 2023, uccise Giulia Cecchettin. Era uno studente universitario che però nascondeva diverse problematiche interiori, deflagrate letteralmente quando ha brutalmente ammazzato la povera Giulia, la sua ex fidanzata.

Delitto di Garlasco, Bruzzone: "Sempio cambi avvocato, Ordine intervenga!"/ Cosa ha detto Lovati a Corona

Il condannato all’ergastolo in primo grado non ha mai perdonato che la sua ex lo avesse lasciato; di conseguenza non si è mai allontanato da lei, continuando a contattarla, a scriverle, a volte anche a pedinarla e a presentarsi improvvisamente quando meno se l’aspettava. Dei contatti che però, come è emerso dopo, non erano apprezzati da Giulia Cecchettin.

Delitto di Garlasco, Lovati choc su Yara Gambirasio/ Milo Infante in diretta tv "Orribile, andrebbe radiato!"

FILIPPO TURETTA E LA SERA DELL’11 NOVEMBRE 2023

I due si erano visti anche l’11 novembre 2023, quando la laureanda aveva deciso di accogliere le richieste pressanti di Filippo Turetta di vedersi in un centro commerciale per acquistare gli abiti per la laurea: finì malissimo, come tutti sappiamo, con l’uccisione della povera ragazza e una fuga in Germania dell’allora ventiduenne. Oggi Filippo Turetta è in carcere, in attesa di capire se la condanna di “fine pena mai” sarà confermata anche in appello. Una nuova vita tutt’altro che facile per lo studente, che nelle ultime settimane ha subito un pestaggio presso il carcere di Montorio Veronese, dove è detenuto da due anni a questa parte.

Delitto di Garlasco/ Intercettazione chiave genitori Sempio: “Devo portare i soldi a quei signori...”

L’ex di Giulia Cecchettin ha riportato ferite guaribili in pochi giorni, ma le autorità hanno deciso di trasferire il cinquantacinquenne che lo aveva colpito con un pugno, spostandolo nella galera di Treviso, a Santa Bona. Nelle carceri vige una regola non scritta nei confronti di coloro che si macchiano di delitti ai danni delle donne; di conseguenza sono molti coloro che vengono sorvegliati a vista per la paura di ritorsioni da parte degli altri condannati.



FILIPPO TURETTA, GINO CECCHETTIN: “GIUSTIZIA RIPARATIVA? NON LO ESCLUDO”

Chi ha sempre condannato Filippo Turetta ma senza mai spendere parole di rabbia e di violenza, è stato Gino Cecchettin, il padre della povera Giulia. Più volte l’ingegnere di Rovigo è stato intervistato sulla terribile vicenda di sua figlia e lui, invece che sputare addosso le parole peggiori nei confronti del killer, ha sempre cercato di voler capire il perchè di questo gesto indescrivibile.

Ovviamente non si può parlare di perdono, i fatti sono troppo freschi (a novembre saranno passati solo due anni), ma Gino Cecchettin più volte ha ribadito di essere aperto alla giustizia riparativa, quindi alla possibilità che il detenuto incontri la famiglia della vittima. “Ma ci vorrà tempo” – ha sottolineato l’ingegnere – “e al momento non vedo in Turetta ancora un profondo pentimento che possa permettergli di intraprendere questo complicato percorso”, ma “non lo escludo assolutamente”.