Giulia Cecchettin, Filippo Turetta potrebbe uscire dal carcere a 48 anni anche senza ricorso in appello contro ergastolo e tra 9 anni primi permessi premio

DAI PERMESSI ALLA LIBERTÀ: I CONTI DI FILIPPO TURETTA

Filippo Turetta potrebbe uscire dal carcere tramite i permessi premio tra nove anni, mentre a quarantotto anni potrà tornare in libertà, anche se ha rinunciato al ricorso in appello contro la condanna all’ergastolo. Lo spiega Il Gazzettino, che fa il punto sulla situazione processuale del femminicidio di Giulia Cecchettin e calcola le tempistiche sulla base di quanto previsto dalla normativa italiana.

La Procura generale di Venezia sta valutando se accettare la rinuncia – rendendo così definitiva la condanna – oppure se procedere comunque con l’appello, per provare a ottenere il riconoscimento di due aggravanti escluse nella sentenza iniziale: la crudeltà e lo stalking.

Tuttavia, anche se queste aggravanti venissero riconosciute in secondo grado, la pena non cambierebbe, poiché l’ergastolo è già la sanzione massima; potrebbe aggiungersi soltanto l’isolamento diurno, un aspetto evidentemente secondario.

Secondo il quotidiano, i legali della famiglia di Giulia Cecchettin propenderebbero per l’appello per una questione simbolica e di giustizia morale. Va comunque precisato che l’ergastolo non va confuso con il “fine pena mai”, perché non sempre vi è corrispondenza.

SCENARI E PROSPETTIVE SULLA DETENZIONE

L’ordinamento italiano prevede infatti due tipi di ergastolo: quello ostativo, riservato a chi commette reati di mafia, terrorismo e simili, e che non consente benefici o riduzioni di pena; e quello comune, come nel caso di Filippo Turetta, che permette l’accesso a determinati benefici, purché il detenuto dimostri buona condotta e assenza di pericolosità sociale.

Comportandosi in modo impeccabile in carcere e qualora i giudici non lo ritenessero più pericoloso, Turetta potrebbe ottenere progressivamente i permessi premio a partire da dieci anni di detenzione, uscendo per brevi periodi (festività o motivi familiari).

Poiché il suo ingresso in carcere risale al dicembre di due anni fa, Filippo Turetta potrebbe avere accesso ai primi permessi premio soltanto a partire dal 2033, quando avrà compiuto trentadue anni. La possibilità di ottenere la semilibertà – che consente di svolgere un’attività lavorativa o di studio fuori dall’istituto penitenziario, con l’obbligo di rientrare la sera – maturerebbe dopo vent’anni di reclusione. La libertà condizionale, invece, diventerebbe possibile dopo ventisei anni di detenzione: ciò significherebbe che Turetta potrebbe beneficiarne intorno al 2049, a quarantotto anni. In seguito, sarebbe sottoposto a cinque anni di libertà vigilata, durante i quali verrebbero imposti specifici controlli e restrizioni.

Se al termine di tale periodo mantenesse una condotta regolare, la pena verrebbe considerata estinta. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, esistono tuttavia circostanze particolari in cui il periodo minimo di detenzione per la liberazione anticipata può ridursi a ventuno anni. In tal caso, l’uscita dal carcere potrebbe avvenire intorno al 2044, quando l’uomo avrebbe circa quarantatré anni.