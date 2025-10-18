Filippo Turetta, la lettera con cui rinuncia all'appello contro l'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin: "Tanto dolore, ho forti sensi di colpa"

Condannato all’ergastolo in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha scritto una lettera in cui annuncia di rinunciare all’appello. Nelle ultime ore è emerso il contenuto completo della missiva, in cui il giovane afferma che, fin dall’inizio, ha cercato di collaborare con la giustizia e di arrivare rapidamente a una sentenza.

Inoltre, ha spiegato di essere consapevole di aver causato un dolore irreparabile con il suo crimine e di provare sensi di colpa ogni giorno. Turetta ritiene di aver compreso di dover assumere piena responsabilità per ciò che ha fatto; per questo ha deciso di non presentare ricorso e di accettare la pena dell’ergastolo.

La lettera, scritta a mano e protocollata nel carcere di Montorio, è stata consegnata anche al suo avvocato, Giovanni Caruso, e il suo contenuto è stato diffuso da Il Gazzettino.

Alcuni ritengono che si tratti di un artificio giudiziario per evitare di dover discutere le aggravanti in tribunale. Di fatto, Turetta ha messo nero su bianco di aver “preso tutte le scelte possibili” per arrivare rapidamente alla sentenza, “qualunque essa fosse”.

NIENTE APPELLO: LA LETTERA DI FILIPPO TURETTA

Filippo Turetta si dice “tristemente consapevole” di non poter rimediare a ciò che ha fatto, al dolore e alla sofferenza di cui è stato artefice. Inoltre, parla di “forti sensi di colpa” e del pentimento che prova ogni giorno per aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Se ha deciso di accettare la pena senza affrontare i gradi di giudizio, lo ha fatto anche per rispetto del ricordo della ragazza.

Il documento si conclude con la dicitura precisa con cui ha formalmente rinunciato all’impugnazione. Tuttavia, il processo d’appello potrebbe svolgersi ugualmente, poiché la procura generale ha presentato ricorso — anche se potrebbe decidere di rinunciare, dato che la pena non sarebbe destinata ad aumentare, se non con l’eventuale isolamento diurno per un tempo determinato.

LA REAZIONE DI GINO CECCHETTIN

“Qualsiasi cosa succeda, io sono condannato a non rivedere Giulia”: questa la reazione del padre della ragazza, Gino Cecchettin, alla notizia della rinuncia all’appello. “Sarà frutto di una meditazione personale… Non so cosa ci sia dietro, ma immagino che voglia trovare una forma di pace”, ha dichiarato al Corriere, ipotizzando che l’assassino di sua figlia voglia “espiare la colpa in un certo modo”.

Sulla giustizia riparativa, però, Gino Cecchettin ha le idee chiare: “Non è il momento. Non ci sono state scuse, né una richiesta di perdono. In queste condizioni mi sembrerebbe strumentale”.