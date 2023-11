Filippo Turetta, l’avvocato Emanuele Compagno rinuncia al mandato difensivo/ Le motivazioni del legale

L’avvocato Emanuele Compagno ha rimesso il mandato difensivo dopo aver assunto d’ufficio l’incarico di assistere Filippo Turetta, il 22enne in carcere con l’accusa di aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il legale era finito nel vortice delle polemiche per alcuni post sui social in tema di violenza sulle donne, da più parti definiti misogini e omofobi, ma avrebbe precisato che la sua decisione di rinunciare non avrebbe alcun legame con la bufera sulle sue esternazioni online.

Patrizia Nettis giornalista morta in casa a Fasano/ Il giallo dell'ultima notte, spunta una chat...

Filippo Turetta ha un altro avvocato, Giovanni Caruso, che proprio oggi dovrebbe incontrarlo per iniziare a delineare la strategia difensiva quando mancano poco più di 24 ore all’interrogatorio che l’indagato, dopo l’estradizione dalla Germania, è chiamato a sostenere davanti al gip di Venezia. Emanuele Compagno quindi non difenderà più Filippo Turetta e avrebbe condensato le sue motivazioni in una nota, riporta Il Corriere della Sera, in cui esclude si tratti di una conseguenza del terremoto innescato dai contenuti che in passato ha pubblicato sul web. “Con l’arrivo in Italia di Filippo Turetta – avrebbe precisato il legale – considero concluso il mio incarico d’ufficio. Oggi, infatti, egli ha potuto nominare difensori di fiducia, tra cui anche me. Ho depositato, però, rinuncia a tale nomina“.

GIULIA CECCHETTIN, FILIPPO TURETTA VERSO INTERROGATORIO/ Tra le aggravanti richieste anche i maltrattamenti

Filippo Turetta, cambio nella difesa: le motivazioni che avrebbero spinto l’avvocato Emanuele Compagno a rimettere l’incarico

A spiegare il perimetro degli eventi entro cui sarebbe maturata la sua decisione di rimettere l’incarico è stato lo stesso avvocato Compagno, come ricostruisce ancora il quotidiano: “Fin dall’inizio avevo rappresentato ai genitori, che mi avevano espresso stima, l’opportunità di una nomina di fiducia, pertanto non vi è alcun legame con le polemiche che qualcuno ha sollevato recentemente. Resto umanamente vicino al dolore delle famiglie“. La rinuncia di Emanuele Compagno, dunque, non avrebbe alcun legame con le polemiche sollevate a proposito di alcuni contenuti pubblicati sui social in passato.

Incidente di Mestre, sparite le immagini realizzate dall'interno del bus/ Scatole nere sono vuote

L’ex legale di Filippo Turetta aveva replicato alle critiche che gli sono state mosse da più parti nei giorni scorsi: “Sono contro la violenza sulle donne. Sono stato interpretato male. Sarebbe assurdo credere che volessi esprimermi contro le donne che difendo quotidianamente per lavoro“. Inizialmente, poco prima che il 22enne venisse estradato in Italia, il collegio difensivo era composto dagli avvocati Compagno e Caruso, quest’ultimo unico rimasto ad assistere Turetta dopo il rientro a Venezia. Tra poche ore sarà lui ad incontrare l’indagato e ad assisterlo nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip del capoluogo.













© RIPRODUZIONE RISERVATA